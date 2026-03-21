"Usamos solo el 10% del cerebro": el origen real de uno de los mitos más repetidos sobre la mente humana

Marta Egea 21 MAR 2026 - 09:00h.

Afirmar que solo usamos el 10% del cerebro es uno de los mitos sobre la mente humana más repetidos, pero la neurociencia ha demostrado que es falso

Las cinco ‘edades’ del cerebro humano: los cambios se producen a los 9, los 32, los 66 y los 83 años

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Uno de los mitos más extendidos de la psicología es que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Esta creencia ha sido repetida en películas de ciencia-ficción, discursos motivacionales e incluso en aulas.

Esta idea resulta llamativa porque transmite un mensaje optimista: existe un gran potencial mental aún sin explorar. Sin embargo, desde el punto de vista científico, no tiene base real. Las investigaciones en neurociencia muestran que prácticamente todas las áreas del cerebro cumplen una función específica y que, a lo largo del día, utilizamos una gran parte de ellas.

El cerebro es un órgano extremadamente activo

El cerebro humano es uno de los órganos más complejos que existen. Aunque representa aproximadamente el 2% del peso corporal, consume cerca del 20% de la energía total del organismo. Este dato ya nos da una pista importante: si solo utilizáramos el 10% del cerebro, sería muy poco lógico que el organismo invirtiera tanta energía en mantener el resto activo.

Las técnicas modernas de neuroimagen, como las resonancias magnéticas o el PET, permiten observar qué zonas del cerebro se activan durante distintas tareas. Estos estudios muestran que diferentes regiones del cerebro trabajan constantemente, incluso cuando se está descansando.

Por ejemplo, cuando hablamos o entendemos el lenguaje, movemos el cuerpo, recordamos información, resolvemos problemas o percibimos emociones se activan áreas concretas del cerebro. Incluso durante el sueño, el cerebro continúa mostrando actividad compleja relacionada con procesos como la memoria o la regulación emocional.

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¿De dónde surge este mito del 10%?

El mito no tiene un único origen claro, pero la mayoría de los historiadores de la ciencia coinciden en que se gestó a finales del siglo XIX y principios del XX. Una de las teorías más extendidas es que viene de una mala interpretación de trabajos del psicólogo estadounidense William James, considerado uno de los padres de la psicología moderna.

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James escribió en 1907 que las personas utilizan solo una pequeña parte de su potencial mental. La frase hacía referencia a nuestras capacidades psicológicas y al desarrollo personal, pero con el tiempo se le dio una interpretación literal como si fuera una proporción física del cerebro.

Otra posible fuente del mito fueron las primeras investigaciones en neurología. A comienzos del siglo pasado, algunos científicos observaron que había ciertas partes del cerebro que parecían no tener funciones claras. Estas zonas fueron denominadas “corteza silenciosa”. Décadas más tarde se descubrió que estas áreas participaban en funciones complejas como el razonamiento, la planificación o la creatividad. La interpretación inicial pudo contribuir a reforzar la idea de que gran parte del cerebro no se usaba.

Fue la cultura popular la que convirtió este mito en una creencia global. Durante el siglo XX, esta idea del 10% del cerebro empezó a aparecer en libros de desarrollo personal que prometían desbloquear capacidades ocultas de la mente. De hecho, fue utilizado en publicidad para vender cursos de memoria e inteligencia.

En los últimos años, el cine ha ayudado a reforzar esta idea. Películas como Lucy o Limitless muestran escenarios en los que sus protagonistas consiguen acceder a un porcentaje mayor y desarrollan habilidades extraordinarias.

¿Qué pasaría si solo usáramos el 10%?

Desde un punto de vista biológico, la idea del 10% también plantea varios problemas. Si el 90% del cerebro no tuviera función, sería extremadamente vulnerable a lesiones. No obstante, la neurología muestra justo lo contrario: daños en zonas relativamente pequeñas del cerebro pueden provocar efectos importantes, como pérdida del habla, dificultades motoras o alteraciones de la memoria.

Esto indica que prácticamente todas las regiones cerebrales tienen algún papel importante. Además, desde una perspectiva evolutiva, mantener un órgano que consume tanta energía sin utilizar la mayor parte de él sería completamente ineficiente.

Por otro lado, existe un concepto que puede confundirse con este mito: la neuroplasticidad. Se trata de la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y reorganizarse a lo largo de la vida. Las conexiones entre neuronas pueden fortalecerse o debilitarse dependiendo de la experiencia. Esto quiere decir que el cerebro sí que puede cambiar y mejorar ciertas habilidades, como pueden ser el aprendizaje, la memoria o la coordinación. Pero no implica “activar zonas dormidas”, sino fortalecer conexiones ya existentes y crear nuevas redes neuronales.

Las investigaciones modernas sobre el cerebro han permitido observar su actividad con gran precisión, mostrando que no existe ninguna región completamente inactiva. De hecho, cuando se está realizando una tarea muy concreta, varias áreas del cerebro trabajan de forma coordinada.

A pesar de que la ciencia lo ha desmentido por completo, el mito del 10% continúa circulando. Los psicólogos señalan varias razones: es una idea fácil de entender, debido a que simplifica enormemente la complejidad del cerebro en una cifra sencilla; tiene un mensaje motivador, ya que sugiere que existe un gran potencial oculto y, la cultura popular lo ha ido reforzando durante años.