Miguel Salazar Madrid, 07 ABR 2026 - 23:53h.

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Leire Díez ha negado las acusaciones de José Luis Ábalos y Koldo García, que aseguraron que la exmilitante del Partido Socialista habría intentado de alguna forma controlar sus declaraciones para que la formación saliese beneficiada. "No he tenido nada que ver", aclara en directo en 'Código 10'.

Díez destaca que la trama de las mascarillas "no le podía salpicar" a ella. Recordemos que este martes se vivió la primera sesión del juicio que investiga la presunta red corrupta que dirigían Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama.

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Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro, le preguntaba si había hecho algún trabajo "de fontanería" parecido al que se investiga también sobre la información que presuntamente recopilaba sobre altas esferas de la UCO.

Leire Díez: "A los que están imputados no los conocía"

"Para hacer fontanería hay que ser fontanero, y para eso hay que tener control, y para tener control hay que formar parte de una estructura de la que no formo parte", aclara Leire Díez como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "No es que lo diga yo, es que hay un dictamen judicial", agrega.

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Sobre sus contactos con políticos del PSOE -como una reunión con Santos Cerdán-, la exmilitante asegura que "una cosa es conocer y otra es tener relación". "A los que están imputados no los conocía", dice.