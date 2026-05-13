Miguel Salazar Madrid, 13 MAY 2026 - 03:06h.

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Los funcionarios del servicio aduanero de Huelva, que trabajan con la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, ya avisaron al Gobierno en un informe de los peligros a los que se enfrentan los agentes en su día a día.

El informe alertó de "daños humanos"

'Código 10' ha podido acceder al documento del pasado 28 de noviembre de 2025 donde ya se denunciaba la inseguridad en la zona.

"En el último año hemos visto un aumento significativo de la agresividad con la que actúan las organizaciones y grupos criminales dedicados la narcotráfico en la zona", reza el informe.

Los funcionarios también ponen sobre la mesa los posibles "daños humanos" que podían darse si la situación seguía igual. Ahora, dos guardias civiles han fallecido mientras luchaban contra el narcotráfico frente a las costas de Huelva y en febrero de 2024 ocurrió una tragedia similar en Barbate.

"Es solo cuestión de estadística o tiempo, que nos toque enfrentar (…) los consiguientes daños humanos en que pueden desembocar", manifiestan.

Los funcionarios de la Base Marítima de Huelva quieren así "cumplir con su obligación", pero no de cualquier forma. Como vemos en el informe enviado al Ejecutivo, exigen "hacerlo en condiciones que garanticen un mínimo de seguridad".