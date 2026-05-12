Miguel Salazar Madrid, 12 MAY 2026 - 22:38h.

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Durante el debate entre los candidatos a gobernar Andalucía, la socialista María Jesús Montero calificó de "accidente laboral" la tragedia en la que dos guardias civiles fallecieron mientras perseguían una supuesta narcolancha frente a las costas de Huelva.

La polémica

"Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida", aseguró la exvicepresidenta del Gobierno. Sus palabras han generado la indignación y una oleada de críticas en asociaciones de guardias civiles.

Montero se vio así olbigada a publicar un tuit en el que aclaraba a qué se refería. "Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio", lanzó.

Calabrés: "Es vergonzoso"

Los colaboradores de 'Horizonte' han compartido qué piensan ante esta polémica que ha protagonizado María Jesús Montero. "Es inexplicable. No encuentro la razón política por la que alguien pueda sostener eso", asegura el periodista José María Olmo.

Jorge Calabrés, por su parte, lo califica de "vergonzoso". "La Guardia Civil tiene que tener medios para trabajar contra el narcotráfico", expresa.

Soto Ivars también es contundente con la exministra de Hacienda. "Espero que los reustlados del PSOE en Andalucía le podamos llamar accidente laboral", lanza.