Miguel Salazar Madrid, 11 MAY 2026 - 23:16h.

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Iker Jiménez ha homenajeado a los dos guardias civiles que fallecieron en el accidente con una presunta narcolancha frente a la costa de Huelva. El presentador de 'Horizonte' ha comenzado el programa de este lunes haciendo hincapié en la tragedia de Barbate de 2024, que generó una ola de indignación contra el ministerio de Interior por la inseguridad que denuncian los agentes en su lucha contra el narcotráfico.

El homenaje de Iker Jiménez a los dos agentes fallecidos

"Hicimos un minuto de silencio por los dos guardia civiles que habían perdido la vida ante los maleantes en el estrecho, ese narcomundo que lo invade prácticamente todo y nuestras cosas no son ajenas", manifiesta el periodista como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Iker Jiménez se dirige directamente los seres queridos de los fallecidos. "Una foto dice más que mil palabras", señala refiriéndose a la imagen en la que aparece la viuda de Luis, uno de los agentes, llevando el féretro de su marido.

"A su viuda, por supuesto, a la otra vidua, a su familia, a las personas que con muy pocos medios intentan que el narcotráfico ya no se meta hasta las venas de nuestro país. Nuestro homenaje, nuestro saludo. Este 'Horizonte' va por vosotros", manifiesta en el programa de Cuatro.