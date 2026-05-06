Lara Guerra 06 MAY 2026 - 23:58h.

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Durante al emisión de 'Horizonte', Carmen Porter comunicaba una importante noticia de última hora proveniente de 'El Español' en la que se indicaba que Margarita Robles ha afirmado que la cuarentena de los pasajeros del crucero contagiado por Hantavirus será voluntaria cuando lleguen a Madrid.

En primer lugar, Carmen Porter desvela toda la información que ha publicado 'El Español': "Lo que está publicando es que ella ha explicado que "será voluntaria, no serán ingresados en la unidad especial de infectados como ocurrió años atrás con el Ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individuales".

Asimismo, Porter continúa: "Esto lo ha indicado Robles a la prensa remitida por el Ministerio. La harán siempre de manera voluntaria, lo que es una medida privativa de libertad".

Iker Jiménez: "Esto debe ser un error"

Tras esto, Iker Jiménez no ha podido evitar reaccionar después de quedar completamente perplejo: "Esto debe ser un error, me parece surrealista y estoy alucinando. Dijeron que el contagio era muy poco posible, luego otros expertos han dicho que era muy improbable que esto pasara y luego todo es variable, pero está pasando"

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Por último, Carmen pregunta: "¿Qué experto le ha dicho a la ministra que tenga que decir eso? Si todos los médicos que están informando están diciendo lo contrario. Con el coronavirus descubrimos que no había ni expertos"