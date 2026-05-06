Horizonte Madrid, 06 MAY 2026 - 23:24h.

Echegoyen afirma que hay que considerar la existencia de ratones en el barco por dos motivos

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Fernando J. García Echegoyen, con 30 años de experiencia en este tipo de incidentes marítimos, entraba en 'Horizonte' porque según cuenta Iker Jiménez, éste le había dicho que sí que creía que podían haber ratones dentro en el barco con un brote de hantavirus. Su argumento, en el programa.

El argumento de Echegoyen

Tras dar las buenas noches al equipo y la audiencia, afirma tajante: "No me cabe ninguna duda de que hay ratones a bordo". Y el motivo es "algo que no se ha explicado en ningún medio de comunicación".

Para entenderlo, el marino y analista de siniestros marítimos informa sobre cómo han subido los ratones al barco: "Este barco ha estado atracado en Ushuaia y este es uno de los lugares donde habitan estos ratoncitos que son el reservorio del virus. Estos animales suben a los barcos mercantes en las mercancías que carga el barco, es decir, el barco habrá embarcado allí víveres, pertrechos, medicamentos, algunos equipajes y ahí es donde se meten los ratones".

Una vez los ratones se encuentran embarcados, "se van o a la cocina, o a la gambuza o a los comedores donde está la zona del autoservicio. El olfato les lleva donde está el queso, donde está la comida y estos animales se hacen pipí y poco en toda la superficie donde trabajan los cocineros, donde trabajan los camareros, donde se sirve la comida, roen los alimentos", explica.

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"Yo estoy convencido que de ahí es de donde parte la infección", afirma. Además, cree que es muy importante considerar la existencia de los roedores por dos motivos: "Uno, si el barco llega a Canarias y uno de estos ratos se va a tierra, la hemos liado parda de verdad".

El segundo motivo es porque los responsables, los armadores del buque, no se han pronunciado: "Están callados porque son civilmente responsables de lo que está sucediendo por no tener el barco con las inspecciones de sanidad adecuadas ante inspecciones que realice la misma tripulación y no haber detectado las cagaditas de ratón".

Como último apunte, señala: "Desde el punto de vista del marino y del Derecho marítimo, no hay ninguna ley que obligue a España a admitir esos barcos independientemente de que luego se haga de cuestiones morales, etcétera. Pero vamos, aquí la principal cuestión moral es la seguridad de la población de Canarias".