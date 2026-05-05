Miguel Salazar Madrid, 05 MAY 2026 - 23:25h.

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El mundo mira con atención lo que sucede en una embarcación frente a las costas de Cabo Verde. Allí permanece fondeado el barco infectado por el hantavirus después de que tres pasajeros falleciesen por la enfermedad que tiene su origen en las heces de los roedores. Pero hay que atajarlo.

Ricardo Díaz es catedrático de Ingeniería Química y Materiales por la Universidad CEU Fernando III. Asegura que no es buena idea que la tripulación se mantenga en el interior del Hondius, que partió de Ushuaia el pasado 20 de marzo. "Tenerlos allí dentro con unos sistemas de ventilación que no están limpios, sabiendo que hay casos dentro, es bastante arriesgado", relata Díaz en 'Horizonte'.

Un PCR negativo de la tripulación, clave antes de su evacuación

Lo primordial, antes de desinfectar al completo el barco una vez vacío, será "un PCR negativo" de todos los pasajeros antes de que sean evacuados. Una vez que se supere esa fase, se deberían seguir una serie de medidas según el experto.

La primera será "una fumigación absoluta de todo el barco con lejía y agua oxigenada". También se deberá "pulverizar" los conductos de ventilación. "Muchísimas cantidades de estos oxidantes e incluso y las lámparas ultravioletas es lo que realemte castra al virus, lo elimina", relata Díaz por videollamada.