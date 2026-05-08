Horizonte Madrid, 08 MAY 2026 - 02:44h.

Con spray en mano y dos grupos de figuras, Ricardo Díaz explica cómo se produce el contagio en cada virus

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El catedrático en Ingeniería Química y Materiales, Ricardo Díaz, hace una explicación gráfica en 'Horizonte' para que la gente entienda que "la transmisión es exactamente igual que la del covid" aunque "es verdad que tiene menor incidencia en el contagio": "Al final son aerosoles y las mascarillas en el barco eran muy importantes".

La explicación gráfica de Ricardo Díaz

Para entender la transmisión hay que tener en cuenta dos parámetros fundamentales: el primero de ellos es la concentración vírica que hay en el aire y el otro es el tiempo de exposición. "Al final, lo que cuenta realmente entre estos dos factores es la suma total, lo que ha entrado de virus en tu cuerpo", añade.

Con un spray de agua y dos grupos de figuras que hacen referencia al contagio por covid y hantavirus respectivamente, el experto trata de explicar gráficamente cómo se transmitirían los diferentes virus para que se desencadenara la enfermedad.

"Es verdad que se contagia menos pero si se contagia, ¿qué?", pregunta Ricardo Díaz al señalar que de cinco personas, dos morirían con la variante de los Andes mientras que en el covid no moriría nadie.