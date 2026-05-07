Horizonte Madrid, 07 MAY 2026 - 23:08h.

Esta persona que mantiene el anonimato le ha enviado un mensaje a Ricardo Díaz, quien lo lee en directo

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En la mesa de expertos del jueves de 'Horizonte', el catedrático de Ingeniería Química y Materiales, Ricardo Díaz, señala: "Tengo información de uno de los mejores investigadores en salud y en virus de este país que está en el Instituto de Salud de la Carlos III de Majadahonda".

Sin embargo, el informante prefiere mantenerse en el anonimato: "Por supuesto me dice que no desvele de ninguna manera su nombre". Un hecho que tacha de "curioso" Iker Jiménez y que entiende el coronel Luis, experto en virus zoonóticos.

El contenido del mensaje del investigador

Según informa, el investigador le ha dicho que "las pruebas de PCR de los viajeros españoles, ojo, solo de los españoles, se van a hacer en el Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda. Para ello se van a utilizar controles positivos procedentes del Centro Europeo de Control de Epidemias y puede que también traigan desde Argentina muestras".

Además, añade: "Toda la coordinación la debía llevar este Centro Europeo de Control". Algo con lo que asegura el experto: "Tiene toda la razón".