Horizonte Madrid, 07 MAY 2026 - 22:35h.

El doctor Gaona ha cambiado su perspectiva sobre el virus de los Andes tras leer un artículo de investigadores argentinos

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El jueves de 'Horizonte' arranca con una mesa de expertos que profundiza en el hantavirus. Uno de ellos es el doctor Gaona, quien confiesa que ha tenido "cierto cambio en la perspectiva del tema" después de haberse llamado con un centro sanitario de Epuyén en la provincia de Chibut, en Argentina y haber leído el artículo que se escribió en el New England Journal of Medicine en el 2020 titulado 'Súpercontagiadores y transmisión de persona a persona del virus Andes de Argentina': "Creo que es el Santo Grial para entender en gran parte lo que está sucediendo".

"Lo que sacaron como conclusión es..."

Lo que descubrieron estos investigadores argentinos que presenciaron toda la cadena de contagio es que "realmente había una transmisión interpersonal sostenida". Es decir, "se contagiaron en una fiesta, se contagiaron luego durante un funeral y luego el médico que los atendió también se contagió".

"Lo que sacaron como conclusión es que el virus Andes es excepcional entre los hantavirus por justamente esa transmisividad que tiene entre los humanos", lee textualmente. Esto podría significar que "el vector inicial puede haber sido, sin lugar a dudas, esos roedores".

"Una vez que ya existe esta cadena, a pesar de que no es como el COVID, tampoco tenemos que llevar una mano a la cabeza pero claro que hay contagio entre humanos", señala el doctor Gaona antes de recordar que "ha habido 30 pasajeros de 12 nacionales distintas que se han repartido como semillas por el globo". Momento en el que otro de los expertos apunta el periodo de tiempo en el que se puede contagiar la gente: de uno a seis semanas.