En la planta 22 del Gómez Ulla

Sus 8 habitaciones están preparadas para pacientes afectados por cualquier incidente NRBQ y para infecciones de alto riesgo.

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Los 14 españoles que viajan en el crucero van a ser trasladados a Madrid para pasar una cuarentena en el Hospital Gomez Ulla. Es el hospital donde estuvieron en cuarentena los 21 españoles evacuados de Wuham, de China cuando estalló la covid. Estamos hablando de un hospital que tiene una Zona de Aislamiento de alto nivel que ocupa toda la planta 22 del edificio.

Cuenta con 8 habitaciones. Una es un laboratorio (BSL-3) donde se estudian los patógenos infecciosos, otra es de entrenamiento y las otras 6 son para pacientes. Todas cuentan con cámaras para vigilar su evolución. Cada habitación tiene además una Zona Previa de desinfección donde el personal sanitario se pone y se quita los EPI antes y despues de atender a los pacientes.

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Es la joya de la corona de la sanidad militar española. Una unidad de aislamiento de alto nivel, diseñada para enfrentar los patógenos más letales que fue inaugurada en 2015 tras la epidemia de ébola de 2014, pero por ahí han pasado también, por ejemplo, los españoles evacuados desde china al comienzo de la pandemia.

Sus 8 habitaciones están preparadas para pacientes afectados por cualquier incidente NRBQ y para infecciones de alto riesgo. Por eso sólo se puede entrar con equipos especiales. Los amarillos, para los que tratan directamente con los pacientes, los blancos para los que llaman "observadores", que después tienen que ayudarles a quitarse el equipo. El amarillo pesa tanto que ellos sólos no pueden.

Eso ocurre cuando salen de las habitaciones, en lo que llaman zona sucia y la idea es que no salga nada de lo que hay dentro, ni siquiera el aire, que gracias al sistema de presión negativa, fluye siempre de fuera a dentro, nunca al revés. Pero además, en esta planta-búnker del hospital, hay un laboratorio de alta seguridad biológica nivel 3, el único donde se puede trabajar con patógenos infecciosos muy transmisibles y letales. Y todo esto se controla desde la sala control con cámaras de alta resolución, repartidas por toda la planta. Desde ellas se puede incluso analizar la retina del paciente y, eso es clave, porque ponerse y quitarse estos equipos, en caso de urgencia, les lleva una media hora.