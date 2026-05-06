Lidia Camón 06 MAY 2026 - 16:59h.

Este protocolo se llevará a cabo sin contacto alguno con la población local y da las máximas garantías al personal sanitario.

La llegada del crucero a Canarias implica tomar una medidas de seguridad extraordinarias a través de un estricto protocolo sanitario.

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La llegada del crucero a Canarias implica tomar una medidas de seguridad extraordinarias a través de un estricto protocolo sanitario. Se va a seguir el Reglamento Sanitario Internacional, un protocolo de la OMS. Antes de nada hay que tener en cuenta que el barco va a llegar a aguas de Canarias, pero los pasajeros no van a desembarcar hasta que no se den las condiciones de seguridad. Lo primero, eso sí, es evacuar a los enfermos.

Después se inspecciona el barco: tripulación y pasajeros son examinados y, si procede, se desinfecta el buque y todo lo que hay dentro. Si detectan alguna prueba de riesgo se impone el aislamiento o la cuarentena. No sabemos cuántos días.

Y cuando desembarquen los pasajeros, se hará de forma escalonada. Los primeros en salir: los que no hayan tenido ningún contacto con los enfermos.

El puerto de Tenerife ya se prepara para evacuar y someter a revisión médica a los pasajeros y a la tripulación. Este protocolo se llevará a cabo sin contacto alguno con la población local y da las máximas garantías al personal sanitario.

Como informa Romen García desde Canarias, hasta el momento no hay una solicitud formal del barco para atracar en ningún puerto de las islas, pero se trabaja con la previsión de que el barco llegue. El Gobierno de Canarias está preparado ya para poner en marcha el dispositivo.