Hantavirus: el contagio, la propagación y su letalidad, distintas al covid

Preocupa del hantavirus su letalidad, que puede llegar a superar el 40%

Los expertos señalan que la población de Canarias no tiene nada que temer: el contagio por hantavirus no es el como el del covid.

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El hantavirus ha puesto a poner el mundo en alerta. El recuerdo del covid está presente. Pero las diferencias entre ambos son notables. El temor desde el principio es que el virus se propague pero, según los expertos, es muy dificil que esto ocurra, según datos oficiales de Sanidad. El hantavirus, aunque poco frecuente, está presente entre humanos desde hace siglos. Se conocían desde principios del siglo XX. El coronavirus no, por eso al principio se pensó que no provocaría una pandemia, hasta que se descubrió que se contagiaba por el aire. Del hantavirus sí hay conocimiento, aunque no vacuna. La forma de controlarlo es con asistencia médica.

¿Cómo se contagia el virus?

El contagio se puede producir por inhalación -respirar donde haya heces u orina de roedores infectados- o por contacto directo con los mismos. No hay transmisión aérera, al contrario que el covid. Pero sí por saliva o gotículas si el contacto con la persona infectada es estrecho.

"Para contagiar este virus es necesario un contacto estrecho", señala Alfredo Corell, inmunólogo, es decir "ser conviviente, compartir objetos o telas. No se transmite por el aire como el covid o la gripe que tú pases y me lo dejes a mí". José Antonio López Guerrero, microbiólogo, coincide en que "se transmite por un contacto estrecho,por saliva o por gotículas".

¿Es fácil la propagación entre humanos? Más difícil con el hantavirus

La cepa de los Andes sí se puede propagar entre humanos pero el contagio sigue siendo improbabable y solo se podría dar por contacto estrecho. El covid era mucho más fácil de contagiar.

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Los síntomas sí son parecidos al covid

Los síntomas pueden ser parecidos en ambas enfermedades: como una gripe que en la mayoría de los casos se queda ahí, pero que se puede agravar. El síndrome pulmonar por hantavirus se caracteriza clínicamente por una fase de 3 a 6 días con fiebre y dolores musculares, seguida de síntomas gastrointestinales del tipo de náuseas, vómitos y dolor abdominal que pueden ser muy aparatosos, provocando un ingreso quirúrgico. En algunos casos también se observa dolor de cabeza y vértigo. Luego viene la etapa cardiopulmonar, generalmente precedida por tos progresiva y dificultad respiratoria aguda, pudiendo presentar edema agudo de pulmón no cardiogénico

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Letalidad: el hantavirus es más peligroso

La letalidad del covid era del 1,7%, con enormes diferencias por edad: 0,01% en niños de 1 a 14 años, 4,7% en personas de 65 a 74, 12% entre 75 y 84, y 23,6% en mayores de 85. La letalidad del hantavirus depende de varios factores, características de las personas afectadas, edad y patologías de base, influyendo mucho el retraso en el diagnóstico e inicio del tratamiento, que puede hacer que la letalidad alcance cerca del 40%.

¿Cuál es el período de incubación? Más largo en el hantavirus

El perido de incubación del hantavirus es de entre 2 y 8 semanas, destaca Salvador Peiró, epidemiólogo. Y durante este período es complicado dar positivo si no se tienen síntomas. Así que la incubación es mucho más larga que la del covid, lo que provoca "más tiempo de cuarentena, basatantes semanas", señala Joan Caylá, epidemiólogo.

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¿Contagian los asintomáticos infectados?

Sin síntomas el hantavirus no se contagia, pero igualmente los asintomáticos deben aislarse durante semanas. Los asintomáticos con covid sí contagiaban. Como señala Salvador Peiró, epidemiólogo, los que no estén en fase virémica, con fiebre o malestar, no contagian".

¿Qué medidas hay que tomar en el barco?

Parece evidente que lo más indicado es desinfectarlo de arriba abajo. Los que no hayan pasado la cuarentena no deberían salir del barco

¿Hay riesgo para la población en general?

Los expertos dicen que no, que no estamos ante una capacidad de transmisión como el covid. "La población de Canarias no tiene nada que temer, dicen Joan Carles March, experto en Salud Pública. Y con él coinciden tanto Alfredo Corell, inmunólogo y Joan Caylá, epidemiólogo.