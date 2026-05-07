Patricia Pereda 07 MAY 2026 - 15:28h.

Los trabajadores del puerto de Granadilla amenazan con bloquear las instalaciones cuando arribe el crucero con un brote de hantavirus.

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El crucero infectado con hantavirus navega ya rumbo a Canarias donde se espera que llegue el domingo. Después de salir de Praia, en Cabo Verde navega rumbo norte.Su destino es el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Mientras, el avión medicalizado con dos pacientes contagiados ya está en Países Bajos después hacer noche en Canarias.

El crucero llegará al puerto de Granadilla con todos los pasajeros asintomáticos, de momento. Una vez en el puerto los extranjeros serán repatriados a sus países de origen y los 14 españoles serán trasladados a Madrid. Al hospital Gomez Ulla. El Gobierno dice que solo fondeará y no atracará.

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Los tres pasajeros con hantavirus ya fueron evacuados ayer en dos aviones medicalizados para viajar a Países Bajos. Dos de los pasajeros ya han llegado a su destino y ya están ingresados en el hospital. Pero el otro avión tuvo un problema. tenía que hacer escala. Ante el rechazo del gobierno de Marruecos tuvo que aterrizar en Gran Canaria para poder reparar una de las burbujas de aislamiento necesarias para garantizar la seguridad del paciente. Esta mañana ya ha aterrizado en Amnsterdam.

La compañia del crucero ha reconocido hoy que fueron 30 los pasajeros que desembarcaron hace dos semanas en la isla de Santa Elena. La OMS sigue su rastro. Dos de ellos britanicos ya han sido localizados y el gobierno de Reino Unido les ha pedido que se aislen. También Singapur ha confinado a otros dos pasajeros que estaban a bordo del crucero y estarán en cuarantena 30 días.

Además, en el hospital universitario de Amsterdan está ingresada con sintomas de hantavirus una azafata holandesa que iba en el vuelo de Johanesburgo donde viajaba la mujer del primer fallecido que también murió dias después.

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Así es el puerto de Granadilla

El puerto de Granadilla cuenta con un dique exterior de 2.512 metros distribuido en tres alineaciones, un contradique de 1.150 metros, un muelle de ribera con dieciséis metros de calado y una superficie portuaria que ronda los 800.000 metros cuadrados, lo que la convierte en el mayor recinto industrial del Archipiélago.

Granadilla no es un puerto comercial. No tiene terminal de cruceros ni llegan turistas. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife -que también gestiona Los Cristianos, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera, La Estaca y la propia capital tinerfeña- concibió el recinto como pieza complementaria, especializada en cargas pesadas, combustibles y servicios industriales, según informa el diario La Razón.

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Los trabajadores del puerto y el Ayuntamiento, descontentos

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona emitió un comunicado emitido este miércoles, el Consistorio reclamó garantías sanitarias y máxima transparencia, y subrayó que la situación exige "prudencia, rigor y coordinación". Desde el consistorio se subraya que Granadilla de Abona es un municipio "comprometido" y "solidario", dispuesto a colaborar ante cualquier emergencia de carácter sanitario, no obstante, se insiste en que esta colaboración debe sustentarse en "información clara, precisa y contrastada, evitando actuar desde la incertidumbre y con plenas garantías sanitarias".

En este sentido, el Ayuntamiento considera "imprescindible" conocer con detalle el alcance del brote, el número de personas afectadas, los posibles riesgos de transmisión y las medidas sanitarias previstas para garantizar la seguridad tanto de la población como de los profesionales implicados.

Asimismo, el gobierno local mantiene "contacto permanente" con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, trabajando de forma coordinada y siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos

Del mismo modo, apunta la nota municipal, se permanece atento a las recomendaciones y directrices de los organismos internacionales competentes, entendiendo que "la información rigurosa y actualizada es clave para actuar con responsabilidad y evitar cualquier alarma social innecesaria".

En esa línea argumenta que las decisiones que afectan directamente al municipio "no pueden adoptarse de forma unilateral ni al margen de la institución local". Para el Ayuntamiento, "la voluntad de colaborar debe ir acompañada de criterios sanitarios sólidos y de una adecuada planificación, especialmente cuando está en juego la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas".

El consistorio recalca también que actuará "con responsabilidad, pero también con firmeza, situando como prioridad la seguridad sanitaria de la población". En este sentido, exige "transparencia, coordinación efectiva entre administraciones y garantías suficientes ante una situación de esta envergadura".

José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, había manifestado ya su oposición a la llegada del buque MV Hondius al puerto industrial y logístico del municipio. Consideraba que "una estructura logística e industrial que en estos momentos no está acabada ni puede atender de la mejor forma una labor humanitiaria. Va en contra de los deseado, no hay sentido común. Lo más lógico sería evitar que las personas que están en estos momentos en ese barco tuvieran que ser trasladados durante 1.500 kilómetros y tres días de travesía. Lo que nosotros pedimos es que se actúe ya y que se trasladen del aeropuerto más cercano a sus países de origen y que el barco sea desinfectado en alta mar y no se trasladado a un puerto donde hay población local cercana-. La labor humanitaria no se hace esperando tres días. Las formas del Gobierno dejan mucho que desear. La población merece estar informada. No puede ocurrir lo mismo que en la pandemia, tiene que salvaguardarse a la población local".

No solo eso. Los trabajadores de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla han advertido este jueves a las puertas de las instalaciones de que se plantean bloquear la actividad portuaria cuando arribe a la isla el MV Hondius ante la ausencia de información, protocolos claros Y Equipos de Protección Individual (EPI) por parte de la Autoridad Portuaria. El sindicato de trabajadores del Puerto de Tenerife ha convocado para este viernes una manifestación ante el Parlamento de Canarias, entre las 12.00 y las 14.00 horas, con el fin de exigir medidas de seguridad ante el atraque previsto el próximo domingo en el puerto industrial de Granadilla del crucero 'MV Hondius'. La concentración se celebra el bajo el lema "Para el trabajo no... para el riesgo sí. Tenerife se respeta. No somos de segunda. Protocolos de seguridad ya".