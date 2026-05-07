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El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha declarado como “secreta o reservada” toda la información relativa a la regularización de personas migrantes aprobada mediante un real decreto que entró en vigor el pasado 16 de abril.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Ana Vázquez, diputada del PP, quien ha explicado qué información solicitó su grupo parlamentario al Gobierno: "Yo pregunté al Gobierno porque quería todos los informes de los distintos ministerios que podían estar implicados en esta regularización masiva y conocer los trámites que se estaban llevando a cabo. Me respondieron que era secreto o que estaba reservado".

Ante estas declaraciones, Pablo Fernández afirma que Ana Vázquez estaba mintiendo: "Tú pediste información en febrero y el proceso de regularización empezó en abril, por lo que no te podían dar esa información y muchas de tus preguntas no tenían fundamento".

Ana Vázquez: "No tienes ni idea"

Ana Vázquez responde de inmediato a estas acusaciones: "No tienes ni idea. No te voy a llamar ignorante, pero la respuesta tiene fecha de cuándo se entregó en el Congreso, y fue el 30 de abril. No tienes ni idea, así que déjalo".

Pablo Fernández no duda en contestarle: "La que no tiene ni idea eres tú, eres ignorante y manipuladora".

Por último, Ana Vázquez aclara las fechas que figuran en el documento: "El documento lleva dos fechas: una, cuando responde el Gobierno, que aparece al final, y otra, cuando entra en el Congreso".