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En el juicio de Ábalos y Koldo, el abogado del Partido Popular hizo referencia a la contratación de Claudia Montes y se refirió a ella como una “falsa Miss Asturias”, alegando que conoce bien los concursos de Miss.

Claudia Montes se defiende en 'En boca de todos': "Sí soy Miss Asturias. Fue la primera vez que se celebró un certamen de belleza en la categoría de mayores de 30 años y yo fui Miss Asturias en esa categoría, la primera. De hecho, fui a Madrid a representar a Asturias. ¿Qué clase de abogado se sabe todos los concursos de belleza?".

Para acreditar que su título es real, Claudia Montes envió al programa fotografías del momento en el que fue nombrada Miss Asturias. Sin embargo, Nacho Abad le pregunta si conservaba la banda: "Todavía no la he encontrado, debe de estar en casa de mi madre por la mudanza".

Abogado del PP: "Lo que tiene ella es un título oficial, pero en la categoría de mayores de 30 años"

Por su parte, Alberto Durán, abogado del PP, se ha puesto en contacto con Teresa Gómez para explicar por qué hizo esas declaraciones en el juicio: "Porque el concurso oficial de Miss Asturias corresponde a una organización que posee la marca registrada de Miss Asturias, que yo inscribí cuando era abogado de Telecinco. Lo que tiene ella es un título oficial, pero en la categoría de mayores de 30 años".

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Claudia Montes responde al mensaje de Alberto Durán de forma tajante: "Ha mentido, pero ahora recula. Dice esto ahora porque ayer, en el Supremo, no dijo eso".