Su inquilino y vecino asegura que sufren robos constantes en la zona y que la anciana tenía un juicio pendiente por okupación

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Tenía 80 años, se llamaba Elia y acaban de encontrar su cadáver en la localidad madrileña de Galapagar. Unos empleados de la víctima han sido los que han descubierto el cadáver de la anciana amordazado y maniatado en el interior de su vivienda, en la que había evidencias de haber sufrido un robo.

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta la localidad de Galapagar en Madrid para conocer los detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de una anciana de 80 años, maniatada y amordazada en el interior de su vivienda. Los vecinos hablan de robos constantes en la zona y se sospecha que Elia, podría haber sido una nueva víctima.

Esteban, inquilino y vecino pared con pared de la fallecida, ha explicado en directo a Nacho Abad que la mujer vivía sola y que habían sido sus empleados los que habían encontrado su cadáver: “Vivía sola y esta mañana han venido tres empleados de una finca que tiene… Como no les habría la puerta y han visto un cristal roto, han avisado a su abogada y han entrado”.

Asegura que son cada vez más habituales los robos en la zona: “Los robos son siempre igual, da la impresión de que son chatarreros… No entran en el interior de las viviendas… Hace dos o tres meses entraron a robar en todas las casas de la calle, menos en la mía… Se los encontraron dentro de la parcela y dos horas más tarde después de llamar a la Guardia Civil, estaban robando en otra casa”.

También ha confirmado que la fallecida tenía que asistir el día que ha sido encontrado su cadáver a un juicio por la okupación de una de las viviendas que tiene en Madrid capital.

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