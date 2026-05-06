El experto asegura que la ausencia de nuevos casos es un dato “buenísimo”

VÍDEO | El momento en que tres pasajeros del barco infectado con hantavirus son evacuados con la ayuda de sanitarios frente a Cabo Verde

Compartir







Todavía sin conocer el dato relevante del tipo de cepa de hantavirus encontrada en el crucero de lujo anclado en Cabo Verde, el inmunólogo Alfredo Correl ha explicado en ‘En boca de todos’ la forma de actuar del virus, las vías de contagio y ha mandado un mensaje tranquilizador a la población canaria.

“A mí me falta un dato relevante, saber la variante exacta que está en ese barco porque si es la variante Andes (información confirmada minutos después), que es la única que se puede transmitir de persona a persona, el procedimiento de evacuación es más estricto que si fuera alguna de las otras…”, ha comenzado a explicar el inmunólogo Alfredo Correl.

Respecto a la teoría de que se ha podido transmitir por el servicio de comida, el experto no lo ve del todo posible porque se transmite por un contacto estrecho entre personas. Ha querido tranquilizar a la población: “Hay siete, no más de siete, incluido el médico, que está grave… No hay ningún caso nuevo, que eso es un dato buenísimo… Siete de 150 no es mucho y significa que esa persona que ha entrado en el barco ha contagiado a su esposa”.

Tras estudiar las posibles vías de contagio de la variante Andes de hantavirus ha explicado que se puede dar por seis vías, pero todas por un contacto muy estrecho: “Un contacto directísimo, por ejemplo, el médico que atiende al paciente, la pareja que comparte cama, la persona de limpieza. No es por compartir un ascensor y pasar por un pasillo que ha pasado un contagiado, no es un virus respiratorio como la gripe o el coronavirus… Quiero transmitir tranquilidad a todos los canarios”.

Estamos ante un virus con virus con una letalidad de un 40% y es muy importante rastrear a los contactos directos de los infectados. Ante esta situación y asegurando que sus conocimientos sobre logística marítima no son los necesarios ha asegurado que: “Logísticamente hablando es más sensato mantenerles en el barco, tiene víveres, tienen un equipo sanitario suficientemente amplio para tratar los casos tal y cómo están… Está todo mejor contenido en ese barco excepto que haya un caso urgente que yo llevaría en helicóptero…”.

El período de incubación del hantavirus es muy amplio, puede variar entre una y seis semanas. No se trata de un virus respiratorio que se mantenga en el aire en aerosol, pero sí se transmite entre personas que mantienen una conversación de minutos. El experto habla de seis vías de contagio: “Uno es estar dentro de una misma habitación mucho tiempo sostenido, dos personas que es acuestan en la misma cama, los limpiadores que están limpiando las habitaciones, los médicos que están atendiendo a estos pacientes sin mascarilla… Se contagiaría por la saliva, pero no se queda en aerosol, sí por las gotitas de saliva”.

En el plató han querido saber cómo se podía contagiar el personal de limpieza y el inmunólogo ha explicado que están en contacto con sábanas y toallas que la persona infectada ha frotado por su cuerpo y están dentro de un espacio cerrado.

Orlando Mir, periodista canario, en Cabo Verde: “Hay miedo en la población, no están preparados para hacer frente algo así”

Un avión con el médico infectado por hantavirus en el crucero acaba de despegar de Cabo Verde

En directo, desde Cabo Verde, el periodista canario Orlando Mir, ha informado del despegue de un avión medicalizado desde Oshuaia. Un avión del que todavía no se conoce el destino y en cuyo interior estaba siendo desplazado el médico infectado por Hantavirus en el crucero de lujo atracado frente a sus costas.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ