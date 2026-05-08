Horizonte Madrid, 08 MAY 2026 - 02:00h.

Víctor Ábalos ha comentado en 'Todo es mentira' la información publicada por 'El Español'

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Tras comentar en 'Horizonte' la reflexión que ha lanzado la acusación popular en el juicio del caso Mascarillas sobre la importancia de la prensa libre, los presentadores recuerdan que Víctor Ábalos está "enfadado con Calabrés".

Con ello se refieren a su intervención en 'Todo es mentira', donde ha negado la noticia del subdirector de 'El Español' en la que aseguraba que su padre habría tenido una cita con seis prostitutas y en donde también ha afirmado que el colaborador del programa "jamás" se ha puesto en contacto con él para contrastar una información.

Calabrés, a Víctor Ábalos: "Va a tener que seguir leyendo"

El subdirector del medio tiene una respuesta pensada para el hijo de Ábalos: "Va a tener que seguir leyendo en los próximos días las fiestas con prostitutas que tenía su padre cuando los demás estábamos en pandemia".

Además, su respuesta concluye con una recomendación para Víctor Ábalos: "A las 21:40 horas, el lunes, tiene que ver 'Horizonte'".