Horizonte Madrid, 08 MAY 2026 - 01:19h.

Una noticia aseguraba que Ayuso había fichado a un "agente de la UCO patriótica", partidario de utilizar la violencia

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En 'Horizonte' comentan la exclusiva que había sacado 'El Plural' titulada como "El agente 'de la UCO patriótica' fichado por Ayuso, partidario de utilizar la violencia: 'Alto, plomo... y bomba lapa'" e Iker Jiménez destaca que lo "curioso es que esto está reproducido luego por medios que lo sacan de repente". Algo que ha criticado abiertamente el subdirector de 'El Español' en el programa.

La crítica de Jorge Calabrés

El colaborador del programa señala a los medios que hicieron de altavoz a este bulo ya que son "medios que se están inventando cosas": "No me gusta hablar normalmente de otros medios de comunicación, respeto completamente a todos los compañeros, pero en este caso sí".

Y apunta especialmente al caso de 'El Plural' y su director, el cual señala que le parece que es "un farsante completamente", quienes "hacen un gran daño a lo que es el periodismo en España": "Yo respeto las ideologías de cada uno, respeto la línea editorial, respeto completamente las informaciones, las opiniones que puedan tener. Lo que no se puede hacer es, desde un púlpito, intentar dar clases mientras estás a sueldo del Gobierno en la televisión pública".

"Todo esto tiene una explicación y la explicación es que el Gobierno de España está sobrefinanciando con publicidad institucional a medios como 'El plural'. Esto está castigando a otros que somos los que estamos aquí sacando las investigaciones. Esos son los medios que están que está castigando el Gobierno", concluye.