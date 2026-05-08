Horizonte Madrid, 08 MAY 2026 - 00:03h.

Descubre la denuncia de un vecino de Esplugues en 'Horizonte'

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Tras profundizar en el hantavirus, en 'Horizonte' hablan sobre "un incidente terrorífico" que ha ocurrido en Esplugues de Llobregat: una joven china acuchillada por un ciudadano magrebí.

Para ello, muestran el testimonio de Héctor, un vecino que asegura que ya habían denunciado lo que venía haciendo esta persona por el barrio días antes.

La denuncia de Héctor Durán, vecino de Esplugues

El vecino de Esplugues saluda a Iker desde la calle en la que pasó todo para dejar claro: "Los vecinos estamos muy cabreados". "Realmente, no nos es suficiente con que el ayuntamiento intente calmarnos y decir que esto podría haber pasado en cualquier lado", afirma.

Y es que "ese señor tenía antecedentes penales", señala. De hecho, está seguro de que "sabía perfectamente lo que hacía" porque al mirar la foto en la que aparecía con el cuchillo se ve que "llevaba en el brazo izquierdo una toalla liada, que eso es una práctica penitenciaria cuando hay una pelea con pincho".

"Había estado más veces aquí en el barrio. De hecho, un vecino había llamado hacía semanas a la policía, no sé si Mossos o Policía Municipal, en relación a que estaba por aquí con un arma blanca amenazando a la gente", confiesa.

Es en este momento cuando aprovecha el agradecimiento del barrio por "cómo estáis cubriendo la noticia para que no quede en el olvido": "Os seguiremos informando en relación a todas las acciones jurídicas que vamos a llevar a cabo, que no son pocas".