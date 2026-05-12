Miguel Salazar Madrid, 12 MAY 2026 - 00:19h.

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Uno de los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo en hantavirus en una primera PCR provisional. Fernando Calvijo, el presidente de las Islas Canarias, ha hecho un primer parte en 'Horizonte' tras conocerse la noticia, a la espera de los resultados de otra prueba que confirme de forma definitiva que padece el virus pese a no tener aún síntomas de la enfermedad.

Clavijo recrimina al gobierno central el rechazo de sus propuestas

"El parte es de frustración, porque el Gobierno de Canarias le pidió al de España tres cosas", comienza diciendo. El líder autonómico canario asegura así que sus propuestas ahora han demostrado que podrían tener efectos. "La primera, que se hiciesen los tests antes de bajar los pasajeros para detectar posibles positivos", apostilla Clavijo, que cree que la petición "era razonable". "Se ha evidenciado que los postiivos han avalado la necesidad de hacer esos tests en el barco", expresa.

El presidente canario insiste en que esta cuestión tiene importancia porque han bajado del MV Hondius casos positivos que han hecho el "mismo circuito" que personas que "decían que eran asintomáticas". "Solicitamos que la operación se hiciese en un solo dia de manera rápida, porque es un operativo complejo y podían surgir determinadas circunstancias", agrega en el programa de Cuatro.

Por último, Fernando Clavijo ha puesto sobre la mesa la importancia de que se habilitasen "aviones necesarios" por parte de Países Bajos o de la Unión Europea para repatriar a los pasajeros del barco "si no llegaban los de países como Australia".