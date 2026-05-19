Miguel Salazar Madrid, 19 MAY 2026 - 22:19h.

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Es la primera vez que un presidente español está imputado dentro de una causa judicial. La decisión del juez de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de citar a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado en el caso 'Plus Ultra' el próximo 2 de junio ha generado un escándalo político tras unos resultados de las elecciones andaluzas que parecen haber quedado en un segundo plano en su segundo día de resaca.

José María Olmo, el jefe de Investigación del tabloide 'El Confidencial' y colaborador de 'Horizonte', es quien ha adelantado a primera hora de la mañana la noticia tras haber sido corroborada por fuentes jurídicas. "Ha sido una noche difícil, pero creo que la policía esta muy contenta, ha salido todo muy bien", valora como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Olmo rescata una información que ya había publicado y que hoy se confirma

Recordemos que el juez investiga al expresidente del Gobierno por tres delitos: líder de una presunta organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. Zapatero ha lanzado un vídeo donde ha negado en todo momento su implicación en el rescate a la aerolínea por 53 millones que se produjo en la pandemia.

Olmo recuerda cómo avanzó en el programa de Cuatro una noticia publicada en 'El Confidencial' donde daban "pistas de lo que podía acabar ocurriendo" que se ha terminado confirmando este martes. Decíamos que había nuevas investigaciones en marcha que acorralaban a Zapatero por una trama de blanqueo de capitales a gran escala. Lo que hoy hemos visto es el resultado de esta investigación que ha hehco en secreto la UDEF", expresa el periodista.