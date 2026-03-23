Los audios que señalan un presunto pago de 20.000 euros vinculado al PSOE para "actividades clandestinas"

Miguel Salazar Madrid, 23 MAR 2026 - 22:57h.

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Un miembro ajeno a las cloacas del Partido Socialista le confesó a otra persona vinculada a la presunta red de 'fontanería' que la formación pagó presuntamente 20.000 euros para "costear actividades clandestinas". Así lo hemos contado en 'Horizonte' tras salir a la luz la conversación que ha destapado el tabloide 'El Confidencial'.

José María Olmo, periodista del medio, desvela los intereses concretos que existían en aquél momento entre ambos. "El objetivo era matar civilmente a cualquier persona que se hubiera puesto en el camino de los intereses socialistas o de Pedro Sánchez", expresa el informador en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez.

"Todo lo que se haga se tiene que reportar a Santos [Cerdán]"

Digamos que los objetivos que se desvían de las palabras que ambos intercambian confirman lo que está ahora siendo investigado por el juez Arturo Zamarriego. Recordemos que el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid imputó a Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.

"¿Y el dinero que le popone le dices por lo que entiendo fueron 20.000 euros?", le pregunta uno de los dos interlocutores. "¿Y eso os lo pagan?", prosigue. "Me lo dan con una campaña", afirma el otro.

En otro fragmento de la grabación uno de los miembros confiesa que recibieron "el visto bueno" para desacreditar a la UCO en mitad de las investigaciones que cercan cada vez más al presidente del Gobierno. "Lo que os ha dado a Leire [Díez] y a vosotros es el visto bueno para que empecéis a trabajar", le dice. En todo momento, Santos Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE-, debe ser conocedor de cada paso que se dé. "Todo lo que se haga se tiene que reportar a Santos [Cerdán]", se escucha en el audio.