Horizonte Madrid, 20 MAR 2026 - 01:27h.

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En 'Horizonte' reciben en la mesa a David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de la Policía, para comentar el notorio incremento de las infracciones penales en España desde 2018.

Sin embargo, es cuando Carlos Cuesta expone el tratamiento de la prensa "a la propia Policía" e Iker y Carmen Porter defienden al cuerpo asegurando que "tienen que aguantar que se les rían en la cara" porque personas a las que detienen "50 o 60 veces" les dicen "'pero si voy a salir al día siguiente'", cuando el invitado interrumpe.

"El sistema está fallando y sobre lo que decíais de la prensa del tratamiento policial que es muy importante, también hay algo que creemos que es muy importante que es como tratamos la Policía a la prensa", señala.

La CEP premia a 'Horizonte': Así reaccionan Carmen Porter e Iker Jiménez

David Gutiérrez cuenta en el programa que en el último congreso de la Confederación Española de la Policía premiaron a 'Horizonte': "Es un reconocimiento a la labor informativa que hacéis desde este programa, a la honestidad, a la verdad y a la valentía necesaria para la defensa del periodismo responsable".

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En nombre de todo el equipo, el portavoz les hace entrega mientras los presentadores reaccionan y se lo agradecen: "Es de todos los que hacen este programa, que son muchos maravillosos amigos".

Este es el "máximo galardón" de la CEP que "lleva un nombre muy importante" que les dice David Gutiérrez al entregárselo y que, por ello, "es un honor" porque "era un ejemplo de mujer valiente".

"Mil gracias y a seguir protegiéndonos. Nosotros donde vamos sabemos que los compañeros de todas las Fuerzas de Seguridad tienen un nexo. Nosotros no contamos nada que no sea la normalidad, cualquiera la podría contar pero parece excepcional", concluye Iker Jiménez.