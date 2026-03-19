Horizonte Madrid, 19 MAR 2026 - 23:32h.

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María Jamardo, jefa de Tribunales en 'El Debate', cuenta "en primicia" en 'Horizonte' una información sobre Piedad Córdoba que no había contando "nunca en público". Y es que, mientras ella seguía el caso del Pollo Carvajal en la Audiencia Nacional cuando él trataba de cooperar con la justicia española para evitar la extradición a Estados Unidos, la cual finalmente se produjo, salió el tema de lo de las minas de oro en la cuenca del Orinoco.

Fue en ese momento en el que la periodista se acordó de unas declaraciones de Piedad Córdoba en una entrevista en la que ella decía que José Luis Rodríguez Zapatero le dijo que las minas se las habían dado a todos y tomó la determinación de llamarla un año antes de que falleciera para preguntarle.

"No quiso saber nada del tema en cuanto le menté el tema de las minas 'No, yo no dije eso'. Se desmarcó rapidísimo pero con un tono que tú notas cuando...", cuenta la periodista. Es en este momento en el que Alejandro Entrambasaguas le interrumpe para aportar su granito de arena: "Tengo el audio aquí". Y es que en 'El Debate' ya publicaron esta conversación con la que ahora desmiente el periodista a la exsenadora colombiana porque, según afirma María Jamardo, "no quiso ratificarse ni saber nada".

El audio que desmiente a la exsenadora colombiana

Alejandro Entrambasaguas reproduce "un audio que dura 30 segundos donde es ella misma quien reconoce que fue Zapatero el que le contó la historia de la mina de oro".

"Básicamente lo que ha contado ha sido que el propio José Luis Rodríguez Zapatero confesó a esta senadora colombiana que en Venezuela una manera que tenían de corromper a los políticos era adjudicándoles minas de oro para que ellos luego pudieran hacer negocios y en concreto desarrolla que el ex presidente del Gobierno le contaba que hacía negocio con ese oro y que se exportaba a países africanos", explica el periodista. Sin embargo, "se desdecía ella misma estando el vídeo", insiste la periodista.