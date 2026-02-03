Pedro Jiménez 03 FEB 2026 - 00:42h.

El presunto testaferro de Zapatero montó su empresa en el mismo sótano que la fundación de Begoña: todos los detalles, en 'Horizonte'

Eduardo Inda ha lanzado una exclusiva en 'Horizonte' que dará mucho de qué hablar en los próximos días. El periodista de 'Horizonte' ha comentando, tras el lapsus que ha protagonizado en pleno directo, que tenía algo que decir importante, generando gran expectación tanto en los presentes en el plató del programa de Cuatro y también en la audiencia.

Pues bien, ya en el ecuador del programa, Eduardo Inda ha señalado lo siguiente, ante la atención de todos: "El presunto testaferro de Zapatero tenía la sede de su empresa tapadera en un sótano a diez metros de la sede de la fundación de Begoña Gómez".

El presunto testaferro montó su empresa en el mismo sótano que la fundación de Begoña

Y es que todo parece indicar, según ha señalado el director de Okdiario, que Julio Martínez Martínez, administrador único de Análisis Relevante SL. y presunto testaferro de Zapatero, constituyó esta sociedad fantasma en un sótano de Madrid junto a la sede de la Asociación Española de Fundraising de la que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido socia destacada, según ha comentado Eduardo Inda en 'Horizonte'.

Además, según ha publicado Okdiario, Martínez creó esta sociedad el 10 de febrero de 2020 con domicilio social en un sótano del número 71 de la madrileña calle Zurbano. Alí estuvo la empresa citada anteriormente de Julio Martínez, amigo de Zapatero, detenido en el caso Plus Ultra.