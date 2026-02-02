Pedro Jiménez 02 FEB 2026 - 22:40h.

La reacción del resto de colaboradores no ha tardado en llegar: "Eso sí que es una exclusiva"

La eurodiputada, además de secretaria de política de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido la artífice de uno de los momentos más virales en redes sociales el pasado fin de semana tras su defensa de la "teoría del reemplazo" durante un mitin en Zaragoza.

Montero pidió a las personas "migrantes y racializadas" que "no nos dejen solos con tanto facha" y aludió a aplicar una 'teoría del reemplazo' con la que "podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante y trabajadora". Pues bien, Eduardo Inda ha protagonizado un lapsus este lunes en 'Horizonte' al reaccionar a esta "teoría del reemplazo" de Irene Montero.

"Lo primero que hay que decir es que tanto Irene Montero como Ione Belarra son corticas", ha comenzado diciendo el colaborador, contundente. "No son las más listas del barrio. El nivel intelectual está bajo", ha añadido. Tras estas primeras palabras del director de 'OKdiario', Eduardo Inda ha protagonizado un lapsus inesperado que ha generado todo tipo de reacciones en plató: "Más allá de eso, a estas personas las maneja un sujeto tan peligroso como Julio Iglesias".

"Pablo Iglesias", le ha dicho rápidamente Carmen Porter, corrigiéndole. "Esa conexión no la hemos visto venir" o "eso sí que era una exclusiva" son algunos de los comentarios que se han sucedido en el plató de 'Horizonte'. Iker Jiménez, por su parte, ha comentado que se habían quedado todos en shock: "A Irene y a Ione las maneja Julio Iglesias... eso le pasa por mirar el móvil tanto".

Eduardo Inda le ha pedido perdón a Julio Iglesias: "Perdón, que nos ve habitualmente. Sé que es un insulto bastante gordo". Tras estas disculpas, Eduardo Inda ha continuado con su reacción ante la "teoría del reemplazo" durante un mitin en Zaragoza de Irene Montero.