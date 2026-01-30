Lara Guerra 30 ENE 2026 - 01:32h.

Jesús Villegas, juez y escritor, detalla su opinión sobre el ministro de transportes tras la tragedia de Adamuz

Jesús Manuel Villegas Fernández, juez, miembro de Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, comparece en el directo de 'Horizonte' para detallar en qué punto se podría encontrar el ministro de Transportes, Óscar Puente a nivel judicial tras la tragedia ferroviaria sucedida en Adamuz (Córdoba).

Un juez abre diligencias a Óscar Puente por la tragedia de Adamuz pese a estar aforado ante el Tribunal Supremo. Ante esta información, Villegas detalla que "les doy mi opinión con toda la humildad del mundo. Si efectivamente el señor ministro es responsable criminalmente, y puede serlo, no lo sabemos. Optemos por la presunción de inocencia que es un deber constitucional".

En el caso de que esto sucediera, el magistrado explica que "si algún día pudiera ser este hombre condenado por un homicidio imprudente, parece que la vía más razonable es que se siga la investigación que está ahora mismo en los Tribunales de Córdoba; donde se está practicando toda la prueba. Si aparecen indicios que salpican al señor ministro entonces se puede abrir la causa ante el Tribunal Supremo que se encargue de depurar la hipotética responsabilidad que tuviera".

Sin embargo, remarca que esto podría ser algo extraordinario por su situación: "Pero para dar este salto directamente contra el ministro cuando es un aforado y cuando se está influyendo otra causa...pues yo desde mi modesta opinión veo que llega a poco sitio. Otra cosa es la responsabilidad política y otra que lo estén achicharrando. Creo que el ministro, y es una persona que habla fatal de los jueces, me da pena; es un señor que lo llevan utilizando de cabeza de turco y le están sujetando hasta darle un hachazo, y tendrán que buscar otro parapeto para que otros no resulten salpicados".

Villegas, sobre Óscar Puente: "Es un instrumento del que se van a desprender cuando ya no les sea útil"

Asimismo, el magistrado deja claro que "el señor ministro, antes de esto, es la persona que ha dicho todas las barbaridades posibles y ha presentado el papel de poli malo frente a poli bueno de otros. Cada vez que ha habido que decir alguna monstruosidad frente a otros jueces lo ha dicho este, mientras otros se quedaban al lado aplaudiendo bajito".

Por último, Jesús explica de qué manera utilizan al ministro de Transportes: "Evidentemente es un instrumento del que se van a desprender cuando ya no les sea útil, lo digo con todo el respeto como ciudadano. Lo digo con pena, pero desde luego que si luego es un culpable de un homicidio imprudente tendrá que ser condenado. Pero ahora mismo, lo que estamos viendo es un gobierno que está poniendo un escudo y este señor está cumpliendo una función de chico espiatorio, lo tienen en la parrilla y en algún momento se van a desprender de él".