Lara Guerra 29 ENE 2026 - 22:59h.

Carmen Porter estalla con el Gobierno tras recordar sus actuaciones frente a la DANA y a la tragedia de Adamuz

Beatriz Talegón, indignada, cuenta en 'Horizonte' la razón principal por la que se fue del PSOE: "Con su pan se lo coman"

Compartir







Huelva despedía la tarde de este jueves, a través de un funeral religioso y presidido por los reyes, a las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), después de posponerse el homenaje de Estado rechazado por las propias familias afectadas. Tras esto, Horizonte ha podido visualizar de nuevo el doloroso discurso de Liliana Sáez, cuya madre falleció en la tragedia.

Después de ver estas imágenes, Carmen Portes no ha podido evitar estallar contra los procedimientos del Gobierno de España después de las numerosas tragedias: "¿No os dais cuenta que su forma de actuar es siempre la misma? En todo, en la DANA, en los accidentes de trenes...lo primero es negar, lo segundo, cuando se empiezan a sacar las informaciones mencionan que todos los medios, menos los que les interesa, son buleros y es información falsa y lo tercero; quitarse responsabilidades sí que lo han hecho muy bien. En todas las tragedias que hemos vivido con ellos han actuado de la misma forma...deben tener el guion con los pasos a seguir".

Carmen Porter, sobre el PSOE: "Lo que se va a conocer de la verdad de los trenes no les interesa"

Por otro lado, la presentadora recuerda la portada del primer informe muy indignada: "Hay una cosa que...Pedro Sánchez visita la zona cero del ferrocarril cuando están todavía muertos dentro de esos primeros vagones del Alvia y da una rueda de prensa dice 'infórmense solo por las vías oficiales'. De nuevo, al igual que en la DANA, menciona el infórmense sólo por las vías oficiales ¿Por qué? Porque todos estos periodistas que hay aquí que son los que sacan la verdad y por lo que se va a conocer la verdad de lo que pasó en esos trenes no les interesa que se de esa información. Solo quieren el relato que ellos quieren vender, hasta tal punto que acuérdate del primer informe que se da en la portada pone 'datos no relatos'. Hasta la cara tan dura tienen de poner 'datos no relatos'.

Por último, Porter asegura que durante la DANA, consiguieron dividir el pueblo a través de la politización: "En la DANA el pueblo salvó al pueblo, estaban todos unidos y tu ibas allí y veías a gente de todas las tendencias políticas que se ayudaban unos a otros, vecinos que se ayudaban los unos a los otros sin preguntar a quién votaban; y al final los politizaron. Al final se hacían manifestaciones en contra de Mazón, en contra del PSOE y al final logran dividirlos para ganar, porque saben que si lo hacen ganan".