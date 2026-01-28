Pedro Jiménez 28 ENE 2026 - 23:03h.

La presentadora no ha podido evitar emocionarse: "El silencio ya no es una opción..."

La emisión diaria de 'Horizonte' nos está dejando, además de información de todo tipo, con los mejores expertos y basándose en contraste y rigor periodísitico, momentos muy emotivos y conmovedores, como el que nos dejó Carmen Porter este martes entre lágrimas tras el testimonio de un familiar de un fallecido en Adamuz. Pues bien, la misma Carmen Porter, este miércoles ha estado al borde del llanto tras leer una carta en el diario ABC de Huelva de otro familiar, también víctima de Adamuz.

"Entre otras cosas, y así lo titula el ABC, dice 'Fidel, hijo de la abuela Nati fallecida en el accidente de Adamuz, a Pedro Sánchez': "Nos han destrozado la vida, no termine de destrozar España". Carmen Porter ha levantado la vista de la carta y ha pronunciado un contundente: "Todo ello después de las declaraciones que hizo el Presidente del Gobierno dando la enhorabuena a Óscar Puente por lo bien que había llevado este accidente".

El doble llamamiento de Carmen Porter

Carmen Porter ha hecho un llamamiento a la gente: "Por favor, que la gente se lea esa carta". Una carta que -según ha leído- empieza así: 'Le escribo esa carta sabiendo que jamás la leerá, señor presidente del Gobierno. Pues entiendo que usted está muy ocupado, buscando una nueva mentira que decirnos, con el sarcasmo al que nos tiene acostumbrado. Pero aún así se la escribo porque el silencio ya no es una opción, cuando el dolor se desprecia y la verdad se maquilla".

Ha sido con estas últimas palabras cuando Carmen Porter ha mirado de nuevo a cámara para señalar lo siguiente: "Toda la carta, de verdad, leedla, porque es de un hijo destrozado y de una familia a la que le han roto la vida".