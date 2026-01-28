Pedro Jiménez 28 ENE 2026 - 00:01h.

Primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado: "Es extremadamente grave"

Justicia ha tramitado la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz, según la Cadena Ser. Una noticia de última hora de la que 'Horizonte' se ha hecho eco y cuyo plató no ha tardado en reaccionar al respecto. Todo ha llegado después de que el departamento que dirige Felix Bolaños pida un informe al Tribunal Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado el perdón para el exfiscal general del Estado, según también el medio radiofónico.

Las opiniones en el plató de 'Horizonte' se han sucedido, la primera de ellas la de Bea Talegón, periodista y colaboradora en el programa de Cuatro: "Para mí, desde mi punto de vista, lo que ha sucedido es extremadamente grave. Puedo entender que haya intereses políticos y que la instrumentalización de los indultos esté en la arena política, pero creo que eso, precisamente, vuelve a demostrar una vez más, que la Fiscalía General del Estado está en manos de intereses políticos".

"Era algo que se pretendía evitar y ha quedado evidente. Por lo tanto, creo que el fiscal general del Estado debería respetar las decisiones de la justicia, dar ejemplo, cumplir con ellas como un buen ciudadano y reconocer que lo que se hizo en esa nota de prensa no se puede hacer. Y ya está, se cumple con la Ley y se ha acabado. Pero están empeñados en seguir cavando hacia abajo", ha añadido la periodista.

Roberto Vaquero, historiador, es otro de los que ha reaccionado al respecto, mencionando lo que ocurrió con las condenas de los ERE en Andalucía: "Y sale el jefe del PP de Andalucía diciendo que no quiere que vayan a la cárcel. Si han sido unos corruptos deben de ir. Cuando ves a los enemigos, que se echan el cable siempre, te das cuenta de que no son tan diferentes... siempre es lo mismo, buscan el dinero".

"Que no nos vendan la moto"

Por último, Marc Vidal ha querido destacar e indagar el concepto de indulto: "Habría que prohibir que eso sucediera con algunos casos, como los políticos... es una paradoja en sí mismo. Habría que poner el límite a eso de los indultos con determinados cargos". "Luego dicen que somos iguales ante la ley. Se está viendo que no, que no nos vendan esa moto", ha concluido Carmen Porter.