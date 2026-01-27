Miguel Salazar Madrid, 27 ENE 2026 - 22:37h.

Carmen Porter no ha podido evitar las lágrimas al escuchar a la madre de Agustín, el camarero del Alvia que se salvó del accidente de Angrois en 2013 y que falleció trágicamente en Adamuz el pasado domingo. La presentadora de 'Horizonte' ha roto a llorar en un momento lleno de dolor cuando la familiar del tripulante relataba que su muerte era "la crónica de una muerte anunciada".

Con estas palabras, la madre de Agustín se refería a que su hijo ya llevaba tiempo denunciando las complicadas condiciones en las que tenía que trabajar. Cuenta que eran constantes sus nervios y desesperación cuando su hijo no le avisaba hasta llegar al hotel en el que se quedaba después de sus viajes en tren como tripulante. Lo hace con el dolor y la pena de saber que lo ha perdido.

'Al menos hemos llegado': lo que le dijo Agustín a su madre tras un viaje de horror

En una ocasión, al llegar a Pamplona, sufrió tras conocer lo que le dijo Agustín por llamada telefónica. "Le digo: 'hijo, ¿cómo has llegado tan tarde?'. Me dijo: 'dale gracias a Dios que al menos hemos llegado'", expresa entre lágrimas.

La madre de la víctima quiere manifestar así las continuas quejas del tripulante, que le detalló en aquella ocasión que hasta tuvo que "agarrar el horno" de la cafetería por los bruscos movimientos que realizaba el tren.

El Gobierno ha anunciado un paquete de ayudas inmediatas para las familias de las víctimas de Adamuz. A estos llegarán 210.000 euros, como ha dado cuenta el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sobre ello, la madre de Agustín tiene claro que el dinero no les repará el sufrimiento y traslada su indignación ante la gestión ferroviaria.

"¿Para qué quiero yo una indemnización, si a mi hijo no lo puedo sacar no lo puedo tener? ¿Para qué quiero la indemnización?", insiste. ¿Por qué no se la han gastado en arreglar las vias de tren?", continúa. Su hermana, también en conexión con el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez, detallaba que no iban a compartir espacio con las autoridades en el funeral de Estado. "Han matado a mi hermano", ha lanzado en directo.