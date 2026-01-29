Pedro Jiménez 29 ENE 2026 - 00:01h.

La periodista anunció su baja del partido socialista en 2015 por no haber apoyado el "no" en el referéndum de Grecia: "Es una tomadura de pelo"

Beatriz Talegón, política, abogada y periodista española, además de colaboradora habitual en 'Horizonte', se ha estrenado en la tira diaria del programa de Cuatro este miércoles mostrándose contundente con el Gobierno actual, asegurando que es una "tomadura de pelo" lo que está pasando. Además, no ha dudado en desvelar la razón principal por la que se fue del PSOE. Hay que recordar que anunció en el 2015 su baja del partido después de arremeter contra la dirección federal por no haber apoyado el "no" en el referéndum de Grecia.

Pero antes de eso, Talegón ha señalado que no le extraña que Feijóo parezca que "tiene más fuerza": "El discurso de todos los le han votado en contra a Pedro Sánchez están cargados de razones", ha dicho, reaccionado así a lo que ha ocurrido este miércoles en el Congreso tras tumbarse el decreto ómnibus para revalorizar las pensiones tras la oposición de Junts. "Lo que está pasando es muy grave. El trilerismo del PSOE... metiendo todo en un saco y si no, haciendo al 'otro' públicamente el malo", ha contado Beatriz Talegón.

"Lo que está haciendo el PSOE es tan mezquino... es ahora decirle a la opinión pública que ese pensionista o propietario que no puede sacar a ese inquiokupa porque le va a proteger el Estado... pagadle ustedes la renta y ese propietario podrá pagar una hipoteca o llegar a fin de mes", ha señalado la periodista.

La indignación de Beatriz Talegón

En ese momento, Iker Jiménez ha recordado a todos los espectadores que Beatriz Talegón era la "gran esperanza blanca" del PSOE, haciendo reaccionar a esta, desvelando la razón por la que se marchó de un partido que era liderado también por Pedro Sánchez en aquel entonces: "Cuando me empecé a dar cuenta de lo que iba me fui... ni esperanza blanca ni nada. Con su pan se lo coman".

Y ha concluido así: "Yo me creía que había una opción política en este país socialdemócrata, que piensa en la intervención del Estado... pero esto es una tomadura de pelo", ha concluido.