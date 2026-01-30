Lara Guerra 30 ENE 2026 - 00:11h.

Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', comparece en el directo de 'Horizonte' tras publicar los pagos de Julio Martínez a Zapatero

Carmen Porter, sobre el Gobierno tras la tragedia de Adamuz: "Politizan al pueblo para dividirlo porque saben que si lo hacen ganan"

Compartir







Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', explicaba que el empresario Julio Martínez Martínez, detenido por el 'caso Plus Ultra' ocultaba en su domicilio entre 300.000 y 400.000 euros en metálico en el momento de su arresto en el pasado mes de diciembre. Asimismo, el propio Martínez desvelaba en exclusiva que pagó durante varios años al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de supuestas "consultorías globales". 'Horizonte' no ha dudado en tratar este tema con el propio subdirector.

En primer lugar, Esteban explica que "durante muchísimo tiempo se ha venido especulando sobre si Zapatero cobraba o no cobraba. Él ha insistido siempre en que su labor con Venezuela ha sido absolutamente altruista y que se ha dedicado desde hace 15 años a la liberación de presos. Nosotros pusimos encima de la mesa hace una semana una información extremamente relevante que es que Zapatero ha venido cobrando durante los últimos años de Julio Martínez. Siendo asesor de la compañía Plus Ultra y a través de la misma sociedad, que se denomina 'Análisis relevante' con la que ha percibido cobros de esa compañía aérea".

El subdirector de 'El Mundo': "O es verdad el relato de las consultorías, o el que planteaba Ábalos"

Asimismo, detalla el por qué esto es tan relevante: "Por interceder ante las autoridades de Venezuela ante cualquier problema operativo que pudiera tener la compañía en el país caribeño. Aportamos también el testimonio, la primera vez que Zapatero rompe su silencio, confirma la información que le ponemos encima de la mesa y afirma que al menos desde antes de la pandemia ha cobrado de Julio por lo que él denomina 'consultorías globales'. Esto es importante porque está presente en la investigación judicial del 'caso Plus Ultra', que lleva el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, impulsada por la fiscalía anticorrupción y que sitúa en el epicentro de uno de los grandes casos que se está rastreando".

Por último, Esteban analiza las posibilidades sobre lo sucedido en torno a esos pagos y recuerda las versiones de Ábalos y Víctor de Aldama: "El expresidente del Gobierno cobrando de una persona que acaba de ser detenida y solo hay dos posibilidades en estos momentos. O es verdad el relato de ambos de que ha estado prestando asesorías profesionales para otros negocios de este señor y que pueden existir informes o bien, es cierto el relato que han venido desplegando el exministro de Transportes, que dijo que el rescate de Plus Ultra había sido una exigencia de José Luis Rodríguez Zapatero o de Víctor de Aldama, que ya no tiene ninguna relación con Ábalos; que ha llevado también un relato que sitúa a Zapatero".