Lara Guerra 30 ENE 2026 - 03:32h.

Después de que Podemos anunciase un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que acrediten cinco meses de residencia en España, muchas han sido las opiniones entre los distintos partidos políticos. 'Horizonte' ha pedido la valoración económica de Marc Vidal, analista, quién explica al detalle si esto puede sostenerse.

En primer lugar, Marc detalla que "en un país, especialmente como este en el que o estás en el blanco o estás en el negro, reivindico los 256 grises que compone la escala cromática. Poder ver que una cosa está muy mal y que puede haber algún otro factor desde el otro lado que podría ser complementario. Obviamente, no podemos abrirlo todo porque no cabemos".

Sobre su punto de vista, el analista recuerda lo que mencionó en anteriores programas: "Yo dije que desde un punto de vista humanitario ¿Qué hacemos con las personas que ya están aquí desde hace mucho tiempo? Todos conocemos a alguno que se regularizó en alguna tanda y que encontró trabajo, prospera, cotiza. Yo dije que estaba a favor con aquellos que no son delincuentes y lo que me sorprendía es que Arturo Pérez Reverte consideraba tanto a los que estaban a favor de la regularización directa sin condiciones al igual que los que consideraban que se podía expulsar sin miramientos, los calificaba a los dos de idiotas".

Asimismo, Marc Vidal asegura en qué situación se encuentra España y la comparativa con Finlandia: "Decía que vamos tarde en algunos aspectos y hemos aceptado a mucha gente de fuera y que siempre metemos a todos en un mismo paquete. Hablamos de una dimensión brutal y se traslada la idea de que es mejor no venir porque no te van a poder regularizar, pero mi preocupación viene con los de aquí. Hay dos tipologías, infinidad de variables, y sobre todo ver quienes pueden trabajar, quienes pueden progresar o participar en la economía española".

Marc Vidal: "Pueden ser ser absorbidos por el sector servicios, turísticos y de poco añadido"

Además, acerca del modelo económico actual, Vidal detalla que "el otro día lo comparaba con Finlandia porque el hecho de que sea el país con más paro de Europa tiene que ver con la inmigración curiosamente y con que su modelo productivo no los absorbe; porque la gente que viene sobre todo de África y de Latinoamérica proviene con una formación de escaso valor".

De nuevo, el analista explica lo que puede ocurrir con el pacto entre Podemos y PSOE: "Pueden ser absorbidos por el sector servicios, turísticos y aquellos de poco valor añadido pero no pueden hacerlo por tecnológicas, industria ni nada por el estilo. Con lo cual allí no encuentran nada y se colapsa; muchos de ellos salen y otros no llegan. España, su problema es que, uno de los incentivos para que no venga tanta gente o que no vengan esos 20 millones que se dirigen hacia aquí o los 300.000 al año que comentabais antes, es que no viniendo aquí no vas a poder trabajar".

Por último, vidal asegura que "lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo productivo de este país que lo que está generando es un salario modal, es decir, el más frecuente de apenas 1.400 o 1.500 euros. O sea, eso absorbe de momento un modelo productivo basado en la nada. Sobre todo incrementa la cantidad de gente que sabe que viniendo aquí trabajando de cualquier cosa va a poder vivir; vivir en B incluso; y ese es el problema".