Lara Guerra 30 ENE 2026 - 02:21h.

Iker Jiménez responde a las críticas en redes sociales tras la tragedia de Adamuz

Carmen Porter, sobre el Gobierno tras la tragedia de Adamuz: "Politizan al pueblo para dividirlo porque saben que si lo hacen ganan"

Los familiares y supervivientes del accidente de Adamuz han acudido al funeral donde se han visto arropados por multitud de personas, entre ellos los reyes. En el Pabellón Carolina Marín de Huelva el silencio dejaba como protagonistas a Liliana Sáez y su hermano, Fidel Sáez, hijos de Natividad, una de las fallecidas en la tragedia, al mando de un doloroso discurso. En este contexto, Iker Jiménez desde 'Horizonte' ha lanzado un mensaje a aquellos que han acusado de fachosfera por mencionar a la vía y al resto de infraestructuras como culpable de lo sucedido.

En primer lugar, el presentador recuerda el apagón que sucedió en el país: "Había una curiosa situación paralela entre el tema del apagón donde se empezó a decir que había extrañas anomalías, ahí queda y la sensación es que hay una idea de ir contra algunos medios. Daros cuenta compañeros, porque aquí en el club de prensa no nos cortamos un pelo, sobre todo vosotros comentáis lo que opináis de verdad, y la gente lo valora".

Iker Jiménez: "Son personajes famosos que nos enseñan lo que son los bulos"

Además, Jiménez asegura que "cuando pasa el accidente por desgracia, hay un momento en el que en las redes sociales, que hoy son muy importantes; se promueve por parte de importantes twitteros siempre en un mismo sentido; que decir que ha sido la vía es fachosfera y bulo de la ultraderecha. Ojo ¿eh? Que no se olvide porque luego lo acaban borrando. Yo por ejemplo, nunca borro nada. Lo que pasaba es que en un momento crítico, mucha gente coordinada te estaba diciendo que sospechar de la vía es que eres un facha y de ultraderecha. Curiosamente, en El País, que no creo que tenga mucho de neofascista, es un clásico que cumple 50 años, publica en portada que es la vía la que está".

Por último, sorprendido por lo sucedido detalla que estos comentarios provienen de personalidades destacadas y de aquellos que promueven ir en contra de todo tipo de bulos: "Claro el contraste entre la sincronizada que estaba ya en marcha diciendo que era la ultraderecha con unos personajes muy famosos que nos enseñan lo que son los bulos y cómo no hay que hacerlos; son los primeros que dicen 'oiga ni se os ocurra amigos del rebaño, decir en las redes que es culpa de la vía' y de repente es El País es que sale por otro lado".