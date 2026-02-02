Pedro Jiménez 02 FEB 2026 - 23:54h.

Compartir







Sergio Contreras, preso político del régimen de Maduro y presidente de la Fundación Refugiados Sin Fronteras, ha contado con todo lujo de detalles lo que ocurría en Helicoide, la cárcel más temida de Venezuela. En primer lugar, el expreso político ha contado para que surgió inicialmente cárcel, que se construyó en un primer lugar como un centro comercial y hoy en día son salas de tortura.

Además, ha contado cómo acabó ahí. En 2017, tras la ruptura del Orden Constitucional, decidió ir a una protesta, impidiéndose la llegada de todos los que iban a llegar: "Intervine cuando estaban golpeando la policía bolivariana a unas mujeres y en ese momento ordenaron mi detección... cerca de 16 funcionarios me golpearon, me fratuaron cuatro costillas".

Además, cuenta que su familia no tenía ningún tipo de información sobre su detención: "Me llevaron primero a la PNB y me hicieron una serie de interrogatorios. Luego, empezaron los tratos crueles e inhumanos...". Además, ha confesado que fue el primer civil juzgado como militar activo en Venezuela: "Me enjuician de una forma totalmente irregular y tras todo este periplo me envían a otra cárcel militar".