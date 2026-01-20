Lara Guerra 20 ENE 2026 - 01:08h.

El accidente mortal de dos trenes en Adamuz, Córdoba ocupa todos los medios y no dejan de llegar testimonios de personas presentes en lo ocurrido y familiares que buscan a los desaparecidos. Por ello, 'Código 10' da voz a personas que aún están en búsqueda de sus seres queridos.

En el caso de Osiris, llega desde Nicaragua para buscar a su marido, él viajaba en el Alvia y desde entonces no ha conseguido ponerse en contacto con él. En primer lugar, la mujer asegura que en su momento confiaba en que su marido estuviera en los últimos vagones. "Él llegó a las 14:30 y corrió hasta Atocha para comprar el billete y me dijo que me compraba también el mío para hoy. Supuse que habiéndolo comprado a las últimas pensaba que estaría en esos vagones", explica.

Por otro lado, la afectada explica que "lo que hice fue llamar a mi hermana y mi hija. Yo salí el domingo y cuando esperaba el vuelo de Honduras me dieron la mala noticia y me quedaban dos horas para volar". Sobre si ellos viven aquí, Osiris explica que ambos están en Huelva. Él lleva 23 años y ella siete viviendo en España.

Osiris, ante al desaparición de su marido: "¿Qué voy a hacer yo para poder llevar los restos hasta su familia?"

Además, explica que su hija pudo hablar con él sobre las 19:00 horas de la tarde. Tras esto, la mujer menciona que la familia del desaparecido está en Bolivia y le llaman constantemente para saber que ocurre, sin embargo, Osiris confiesa que "no tengo una respuesta para darles, es horrible. Durante todo el viaje he salido como loca y quiero saberlo".

Asimismo, la mujer confiesa que "a mi hermana le dijeron que teníamos que esperar a los ADN para descartar si algún cuerpo de los que hay ahí es alguno de ellos. Le dijeron también que ahora son irreconocibles. Me preguntaron si mi marido tenía algún tatuaje o cicatriz para poder reconocerle y les he entregado una foto con la camisa que justo traía puesta en el accidente".

Por último, Osiris menciona que no tiene ningún seguro y tiene claro que "espero que lo encuentren con vida, pero si no pasa tenemos que asumir la realidad ¿Qué voy a hacer yo para poder llevar los restos hasta su familia?". Finalmente la afectada se derrumba por completo por lo sucedido.