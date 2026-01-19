Nacho Abad entrevista a Juan Barroso, familiar de cuatro desaparecidos

Susana Díaz, desolada con la muerte de un compañero en la tragedia de Adamuz: "Está siendo un drama"

Compartir







Juan Barroso es familiar de cuatro desaparecidos en la tragedia que ha tenido lugar este domingo en Adamuz, Córdoba, donde dos trenes tuvieron un choque que se ha saldado con 39 vidas, hasta el momento. Nacho Abad ha podido hablar en directo con él en el programa ‘En boca de todos’.

Tal y como él mismo ha contado, está buscando a cuatro familiares: “La única persona que tiene cuatro familiares perdidos soy yo. Los demás solo tienen a uno”, explicaba. En total, viajaban cinco personas de su familia, pero uno de ellos ha aparecido: “La niña de mi primo, de seis años, está bien. Le han dado unos puntos en la cabeza, pero salió por sus propios medios”, apuntaba.

Juan se muestra desesperado en ‘En boca de todos’

Durante su incansable búsqueda, Juan Barroso ha sacado unos minutos para hablar con nuestro programa: “He recorrido todos los hospitales de Jaén, Úbeda y Córdoba (..) Me dicen que, como no soy familiar directo, no me pueden decir nada”, explicaba, aclarando que él era primo hermano de uno de los desaparecidos y que ha recorrido tres puntos de información: "Nos están mareando".

“Anoche estuve hablando con un coronel de la Guardia Civil y le pregunté por mi caso. Le pregunté si había más familiares vivos y él me dijo que no había más, que todos los que estaban en el tren estaban muertos y resulta que hoy, a las 9:00, han encontrado a una muchacha viva en el tren”, declaraba.

En su denuncia pública, Juan declaraba: “Si ya tienen a todos los muertos supuestamente ¿Por qué no nos van diciendo a los que tienen localizados y no nos hacen sufrir más? Se tiene que enterar España. No dicen la verdad a nadie. Solo engañan a la gente. Lo estamos pasando mal y no hay derecho”.

“Solo quiero decirles a los políticos que se pongan manos a la obra y solucionen los problemas que tenemos en este país”, declaraba. “La semana pasada, en el mismo tren y a la misma hora, el tren en el que iba mi hijo se quedó averiado en la misma vía del tren. Creo que esto se podría haber evitado”.