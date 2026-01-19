Nacho Abad ha hablado de la tragedia en Córdoba: "Es un día terrible"

Nacho Abad se pronuncia sobre la medida de Pedro Sánchez con los alquileres: "A él La Moncloa le sale gratis"

Como no podía ser de otra manera, Nacho Abad ha arrancado el programa de este lunes de ‘En boca de todos’ hablando de la noticia que ocupa todos los titulares en España: el accidente de trenes que se producía el pasado domingo en la localidad de Adamuz, en Córdoba.

“Es un día terrible”, comenzaba diciendo el presentador del programa de Cuatro, tras mencionar las víctimas mortales que se han contabilizado hasta el momento. “Lo que ha quedado claro es la solidaridad, la humanidad, la empatía de todo un pueblo Cordobés, que se ha volcado con la gente que necesitaba ayuda”, añadía.

“Mantas, comida, transporte… Les han dado cariño, abrazos. Gracias a cada uno de ellos”, decía Nacho Abad, alabando la generosidad de todos aquellos que se han acercado al lugar del siniestro para echar una mano a las víctimas.

Nacho Abad reflexiona tras el choque mortal

Después de mandar un mensaje a todos los voluntarios, Nacho Abad ha querido hacer una reflexión: “Otra idea que se me pasa por la cabeza, desde que sé la noticia de la tragedia, es la necesidad de ser felices, de disfrutar de la vida y de las personas a las que queremos, sin tanta polarización, conflictos y broncas”, apuntaba.

“Ayer estas personas se subieron a un tren con sus vidas planificadas, sus sentimientos, sus conflictos, preocupaciones… Y hoy, tenemos este final”, añadía el presentador de ‘En boca de todos’, que ha vuelto a mostrar su compromiso con este suceso que ha sacudido Adamuz, en Córdoba.

“Honrar a las víctimas también significa preguntar, averiguar y denunciar, cuando toque, cuál es la causa del accidente para que no se vuelva a repetir”, decía el conductor del espacio para rematar su arranque de programa.

Susana Díaz, desolada ante la muerte de un compañero

La senadora y exdiputada de la Junta de Andalucía ha intervenido en directo en 'En boca de todos' para hablar de la tragedia y de los compañeros desaparecidos: "Esto está siendo un drama".