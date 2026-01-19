Susana Díaz, desolada con la muerte de un compañero en la tragedia de Adamuz

Susana Díaz ha intervenido en directo en 'En boca de todos' para hablar del accidente de Iryo en Córdoba

La reflexión de Nacho Abad tras el accidente de tren en Adamuz: "Es una idea que se me pasa por la cabeza"

Compartir







Susana Díaz, senadora y exdiputada de la Junta de Andalucía, ha intervenido en directo en ‘En boca de todos’ para hablar de la tragedia que se ha saldado con 39 vidas, hasta el momento, en Adamuz, Córdoba, donde tuvo lugar un choque de trenes mortal el pasado domingo.

La socialista no ha podido evitar mostrarse de lo más emocionada al asegurar que ella conocía a un fallecido y a otros desaparecidos que viajaban en uno de los convoyes. “A esta hora, todavía hay gente que conocemos que está en ese tren”, apuntaba.

“Algunos colaboraron estrechamente con el Ayuntamiento de Huelva, siendo yo presidenta. A un concejal nuestro y compañero lo están buscando desde anoche y no lo encuentran”, declaraba la senadora de las Cortes Generales.

“Está siendo un drama y va a ser un drama en muchas familias. Ahora, lo que me pide el cuerpo es ser prudente porque sé que la comisión de investigación de accidentes ferroviarios es muy profesional y vamos a conocer la verdad”, añadía.

En su intervención en directo en ‘En boca de todos’, Susana Díaz ha declarado: “Lo que me pide el cuerpo es saber cómo está la gente que conozco, con la que he tratado y veo a mis compañeros de Huelva que están desolados. Uno de los fallecidos fue concejal nuestro y de otro, no saben nada”.