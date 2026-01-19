La posible causa del descarrilamiento del Iryo en Adamuz: "Había denuncias"

Nacho Abad entrevista a Rafael Escudero, Secretario General del Sindicato Ferroviario

Las causas del accidente mortal de dos trenes en Adamuz, Córdoba, siguen siendo desconocidas. Hasta el momento, se sabe que son los dos últimos vagones de un tren de la compañía Iryo los que descarrilan y chocan con un Alvia, pero se desconoce qué pudo ocurrir para que se salieran de las vías.

Para hablar sobre ello, en ‘En boca de todos’ hemos hablado con Rafael Escudero, Secretario General del Sindicato Ferroviario, quien ha dado dos hipótesis de lo que pudo haber ocurrido la tarde del domingo.

Las dos posibles causas del descarrilamiento del tren Iryo

En ‘En boca de todos’, el experto ha asegurado que “aún es pronto para decir una hipótesis fiable” pero asegura que solo hay “dos posibilidades”: “O el bogie que se rompió no estaba en condiciones y alguna de las ruedas no tenía las pestañas que impiden que salga del carril o la infraestructura era la que no estaba en condiciones”, apuntaba.

Asegura el secretario general del sindicato ferroviario que “no es habitual que se rompa una pestaña porque las revisiones están establecidas cada ciertos kilómetros”: “Mi sensación va más al estado de las vías”, decía Rafael Escudero, asegurando que la segunda opción pudo ser realmente la causa del descarrilamiento.

El invitado del programa de Nacho Abad asegura que constaban avisos que advertían que las vías podrían no estar en buen estado: “Había denuncias por parte del personal de conducción, intervención y servicio de a bordo. Denunciaban que las vibraciones en las vías no eran normales”, declaraba.

“Una trabajadora dijo que, de las vibraciones, a una compañera le cayó una caja en la cabeza”, decía. Unas denuncias que existían desde antes del accidente y que ya hacían pensar que las vías no estaban del todo en buen estado. En cuanto a la razón por la que se producen esas vibraciones, Rafael asegura: “Es porque la vía no está bien estabilizada y la piedra no absorbe las vibraciones del tren”.