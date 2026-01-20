Lara Guerra 20 ENE 2026 - 00:12h.

Compartir







Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, comparece en el directo del especial de 'Código 10: Tragedia Ferroviaria Adamuz' para explicar las últimas noticias sobre el desastre ocurrido con el tren Iryo y Alvia.

En primer lugar, sobre el número de fallecidos, Antonio aclara que "hablamos de 40 fallecidos y está respondiéndose con 40 denuncias que han denunciado la desaparición, lo cual puede coincidir. Lo uno no lo suma con lo otro. Estamos comunicando ya a los familiares, pero es un proceso complejo, es largo y que requiere pruebas de ADN, autopsias de los forenses y que la juez autorice que se pueda comunicar. Ahora estamos transmitiéndolo a los familiares que están siendo atendidos en esos centros. En estos momentos tenemos 40 fallecidos y estamos a la espera de que ocurre cuándo se levante los dos vagones que están en el terraplén".

Asimismo, el consejero aclara que "tenemos tres cadáveres vistos que no hemos podido rescatar todavía en el Alvia y a partir de ahí cuando Adif termine los trabajos para que se pueda elevar los vagones, veremos si hay victimas o no. No se puede dar a entender que hay 40 y 40. Hay 40 declarados con los familiares que coinciden. Faltaban por llegar 3 que están en el tren en este momento, 3 que se estaban desplazando y creemos que esta madrugada tendremos 37 siendo desarrollada la autopsia y la identificación de los familiares. Esto es tener la prueba evidente y constatada que tiene que autorizar la juez para comunicarlo. Se comunica después de un proceso largo, quisiéramos que fuera rápido pero dependemos de ellos. Están haciendo un trabajo importantísimo. Creo que entre esta noche tendremos todas las identificaciones"

Por otro lado, sobre si ya están informadas las familias de los fallecidos, Sanz explica que ya se han puesto en contacto con algunas: "Hay ya familiares que han recibido la notificación. Nosotros en el centro de atención a las familias, estamos atendiendo a 36 que están allí y luego hay otro grupo que no esta pero hasta que no tengamos toda la información no podemos llamarles. Hemos estado con todas las familias, pero hay cadáveres que aun no hemos podido identificar, porque es un procedimiento en el que es una obligación comprobar la autoridad y existen unos protocolos que no nos podemos saltar".

Además, sobre cuándo podrán acceder a la zona de los dos vagones, Antonio asegura que es una decisión que no les pertenece y califica de "complicada" la zona para acceder: "Esto depende de ADIF, mi atención es a las familias y del rescate de las personas. La labor de ellos me gustaría que fuera mas rápida pero la máquina pesada es tan inmensa que no cabe por los accesos. Hay una vía que afectaria a iryo, que no tiene víctimas, y por otro lado para poder intervenir en los trozo que permitiría poder actuar elevando determinadas partes".

Antonio Sanz: "Los vagones 1 y 2 han sido revisados, pero si hay más tiene que ser debajo de ellos"

Asimismo confiesa que "no se puede acceder por otro lado, pero repito que esto es una decisión de ADIF. Si usted estuviera se daría cuenta que es una zona de terraplén de 4 metros de altura que le aseguro que no es fácil. No es cualquier maquinaria y confio en que sus decisiones sean acertadas pero estamos a la espera de ello. Sobre los vagones uno y dos, ambos se han mirado y de ahí se han visto 6 fallecidos, hay tres que se han rescatado y tres no; todavía siguen en el tren y lo demás si lo hay debe estar debajo porque llevamos toda la noche revisando y viendo los perímetros porque se estimaba que podría haber despedidos. Todo esto ha tenido un resultado que hayamos podido recuperar 3".

Por otro lado, el consejero reitera en el número de denuncias y de fallecidos: "Puede aparecer alguna denuncia de personas extranjeras pero deseamos que no se elevara mucho mas allá porque la magnitud de la catástrofe es bastante elevada, confiamos que las 40 denuncias coincidan con los 40 fallecidos. Nuestra intención es que mañana todas las familias tengan la información, pero dependemos del juez. Hay que unir todo, que la Guardia Civil revise y el juez. Quiero trasladarle nuestra sensibilidad y cariño y decirles que nos guastaría que el proceso fuese mas rápido".

Por último, sobre la recuperación del transporte en Andalucía, Sanz aclara que no dispone de esta información y desvela si se ha reunido con Óscar Puente: "Sobre el tráfico ferroviario no tengo información, para nosotros la preocupación es alta por la importancia del tren. Es algo familiar y a los que somos padres se nos encoge en corazón; pero son competencias de España. Ha habido una suma de fuerzo, coordinación de todo y somos el mejor ejemplo. Óscar Puente hemos visitado la zona, luego ha estado el Presidente del Gobierno y ha habido comunicación con el delegado del Gobierno y aquí estamos acostumbrados a sumar y colaborar sin saber de donde vienen los efectivos".