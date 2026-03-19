Horizonte 19 MAR 2026 - 22:32h.

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Nada más arrancar 'Horizonte', Iker Jiménez destaca la "fase" "más apasionante" del periodismo: la investigación. Y es que el presentador pone todos los ojos en su colaborador Jorge Calabrés porque durante el miércoles sacó "a la palestra de alguna manera a una persona" según apunta el periodista, "desconocida completamente", y hoy, un día después de este hecho, sucede algo.

"En esta mañana recibo una información que desconocíamos y es que a esta persona que la estaban investigando por participar en esta operación y que podía estar ligada a un pago en Rusia de 5.000.000 de euros en una cuenta y que también hubiera podido ser testaferro de algunos líderes del Partido Socialista, ha muerto", cuenta el subdirector de 'El Español'.

Al descubrirlo, el periodista se queda "sorprendido", confiesa. Según asegura es una persona que conoce desde hace un año, por eso le extraña algo: "No teníamos constancia de ningún problema de salud". Y es que murió el 6 de febrero de este 2026 y tenía 55 años "recién cumplidos" pero "no se sabe en estos momentos cómo ha muerto".

De hecho, solo hay un comunicado de su Fundación Venezuela Nueva en el cual se anuncia que "Dios le ha llamado y ya está en el cielo": "No pone la palabra muerte, ni fallecimiento". "Si dice 'Hoy nos duele su partida física porque su vida ha significado, entrega, servicio y amor representando pasión, fuerza imparable y la voz firme y constante de la certeza de que es Dios y siempre Dios que llena todo en todo'", añade Carmen Porter.

Un fallecimiento que va a investigar 'El Español' porque "no hay ninguna referencia de que haya muerto". De hecho, "13 días después de oficialmente muerto le abren un expediente en el Tribunal Supremo de Venezuela que dice que se dio entrada al expediente contentivo del proceso penal seguido al ciudadano Francisco Enrique Flores Suárez, remitido por la sala número 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Metropolitano de Caracas", algo que le parece a Jorge Calabrés "raro también".

La reacción de Víctor de Aldama a su fallecimiento

Jorge Calabrés quiere dejar constancia en el programa de que "Víctor de Aldama no sabía que esta persona había fallecido" y que se había enterado a través de la información de 'El Español': "Se que ha quedado lógicamente ojiplático".

A Ketty Garat también le "consta" que "es así" y que "se ha quedado sorprendido porque estuvo con él hace un año y le vio perfectamente, no tenía ningún problema de salud".