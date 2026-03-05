Horizonte Madrid, 05 MAR 2026 - 22:15h.

Los presentadores de 'Horizonte' agradecen los datos de audiencia del miércoles en 'Horizonte'

A las 21:40 horas arranca el avance de la noche del jueves en 'Horizonte' o, como Iker Jiménez lo define, "nuestra nave espacial de la información". Tras halagar el plano de inicio, confiesa que se sienten "muy honrados de compartir este club del periodismo con tan ilustres invitados". Sin embargo, hay algo que quieren destacar antes de "despegar" con el programa.

Las palabras de agradecimiento de Iker Jiménez y Carmen Porter

Antes de conectar con "Mister Alandete", el presentador hace un inciso para "agradecer los datos de audiencia de ayer".

"La verdad que sí. Fuimos líderes en la noche y este programa cada vez va subiendo más en espectadores: Más de 1.000.000 de ustedes estuvieron acompañándonos anoche y de verdad que se lo agradecemos", confiesa Carmen Porter.

En concreto, fueron "3.700.000 personas" las que pasaron ayer por 'Horizonte', señala Iker Jiménez. Algo que para él "son palabras mayores". "Seguro que una mitad pensaba una cosa, otra mitad pensaba otra cosa y eso se vivió aquí, vamos a llamarlo el cuaderno de guerra. Lo hablaba con mis amigos, no es sencillo, aquí intentamos siempre poner cordura e información, pero claro, hay vehemencia lógicamente", afirma.