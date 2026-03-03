Pedro Jiménez 03 MAR 2026 - 23:53h.

La crónica del economista, en 'Horizonte': "Pedro Sánchez ha hecho un conflicto diplomático por cálculo político..."

Carmen Porter, tajante contra la Academia por no recordar a determinadas víctimas: "No se acordaron de las de Adamuz, se van a acordar de las de más allá"

Compartir







Daniel Lacalle, economista, ha conectado con 'Horizonte' a través de una videollamada y ha reaccionado a la postura de Pedro Sánchez y el Ejecutivo en la guerra de Irán. Y es que España ha replicado a la amenaza de Trump de "cortar todo el comercio" con España asegurando que desde el Gobierno cuentan con los "recursos necesarios para contener posibles impactos". "No he parado de recibir comentarios diciendo qué clase de irresponsabilidad es esta", ha comenzado diciendo Lacalle.

Un Daniel Lacalle que ha recordado a todos estas llamadas al diálogo son "un claro engaño": "Siempre se acuerdan del derecho internacional y de los derechos humanos para perpetuar a las dictaduras comunistas y a los regímenes comunistas. Pero no se han acordado del derecho internacional cuando el régimen de los ayatolás en Irán ha asesinado a más de 30.000 personas, ni cuando se ha cercenado todas las libertades civiles, se está torturando, asesinando y encarcelando a cualquier desidente".

"No existe el diálogo entre el que asesina y los asesinados. Pedro Sánchez ha hecho lo que suele hacer: un conflicto diplomático por cálculo político utilizando el bolsillo de los españoles. Le va a costar a muchísimas empresas y a muchos españoles. Lo hace con un objetivo de perpetuarse en el poder y pone al Gobierno de España en un sesgo a perpetuar las dictaduras y grupos terroristas", ha indicado Lacalle.

Una "cortina de humo que pagan los españoles"

En resumen, para Daniel Lacalle, esto no es "apelar al derecho internacional", sí lo sería acabar con una dictadura que ha "hundido a un país y pueblo maravilloso como es el de Irán". Además, la posición con EE.UU la ha hecho unilateralmente sin tener "ningún tipo de acuerdo con ningún socio de la OTAN ni de la UE, siempre con el objetivo de crear una cortina de humo que pagan los españoles. Va a costar decenas de miles de millones si no se llega a una solución rápido", ha concluido el economista en 'Horizonte'.