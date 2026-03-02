Pedro Jiménez 02 MAR 2026 - 23:54h.

Iker Jiménez, en 'Horizonte': "Fijaros qué historia más bonita... hay historias que son increíbles"

Ketty Garat revela en 'Horizonte' que vivió en la Base de Rota cuando era adolescente y cuenta cómo es el día a día allí

Compartir







Iker Jiménez ha mostrado en el programa de 'Horizonte' de este lunes un regalo que le han hecho muy pero que muy especial. "Fijaros qué historia más bonita... hay historias que son increíbles", ha comenzado diciendo Iker Jiménez. Tras estas primeras palabras, el presentador le ha pedido a Carmen Porter que le de la mano: "Si yo fuese un TEDAX y tú fueras otro TEDAX y nos encontrásemos, por ejemplo en Rota, podríamos chocar las dos monedas como un símbolo de suerte".

Hay que recordar que los TEDAX son aquellos Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos, es decir, la expertos que desactivan todo tipo de operaciones de alta emergencia en cualquier catástrofe.

Pues bien, a Iker Jiménez le han regalado una especie de moneda símbolo que llevan los TEDAX y con las que se identifican, además de con la que se chocan entre ellos en un tono simbólico. "Te dan una moneda de la suerte personas que se la juegan de esta manera", ha dicho Iker Jiménez.

Una costumbre muy habitual en las unidades norteamericanas

El General Dávila ha asegurado que se trata de una costumbre muy habitual en las unidades norteamericanas: "Cada unidad tiene un símbolo suyo y te da a ti el símbolo -una moneda redonda- y cuando te encuentras con él enseñáis la moneda y significa una apertura. Además, en alguna unidad militar española también existe algo parecido a esto", ha informado.