Una escuela... ¡y hasta una pizerría!: "Mi padre mandó en la Base de Rota"

En plena acción militar de EE.UU -e Israel- contra Irán, el Gobierno de España ha dejado clara su postura asegurando que no dejará que las bases militares de uso conjunto con Estados Unidos en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) se utilicen para lanzar ataques contra Irán. Un tema que ha salido a debate en la mesa de 'Horizonte' este lunes y que nos ha dejado alguna que otra confesión inesperada, como la de Ketty Garat, periodista de 'The Objective', quien ha confesado que ha vivido allí (concretamente en la Base naval de Rota) hace un tiempo, relatando cómo es el día a día allí.

Y es que Ketty Garat ha vivido en la Base de Rota: "De adolescente y luego, con posterioridad, vivió mi familia porque mi padre mandó la Base de Rota". En ese momento, Iker Jiménez le ha preguntado a la periodista cómo es vivir allí, en una Base Naval que está ahora mismo en el foco de la noticia: "Aunque es de titularidad española es como una pequeña América. Hay una zona de militares americanos y otra de militares españoles".

Además, Garat ha contado que hay una escuela, una pizzería y "luego está, obviamente, una zona en donde se le da cobijo a toda la flota tanto americana como española. Sobre todo la española, la americana se utiliza como base de apoyo logístico o de mantenimiento, para avituallamiento también".

Además, la este lunes colaboradora de 'Horizonte' ha reaccionado a las palabras de Margarita Robles asegurando de forma rotunda que esas bases no están prestando ninguna asistencia militar a Estados Unidos para la ofensiva contra Irán: "No está permitido eso. Es un apoyo logístico y de mantenimiento. No se podría permitir que cazas puedan parar allí para repostar allí y realizar bombardeos en una zona cercana, pero sí se pueden permitir que los buqyes que vayan a esa zona hagan sus labores de mantenimiento y se marchen a otra zona".

"Hay un acuerdo con EE.UU y no le vas a impedir que tenga su actividad militar en el marco de su soberanía. Eso es imposible", ha concluido Ketty Garat en 'Horizonte'.